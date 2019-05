Lorette perd son bureau d'infirmières de santé publique

Une affiche sur laquelle il est écrit « à louer » et une partie du panneau de Santé Sud : voilà tout ce qui reste dans le petit bureau qui, sans payer de mine, a été un morceau important de la vie des habitants de Lorette.

Une infirmière praticienne y offrait divers services : santé mentale, suivi pour les diabétiques, évaluation de santé des enfants sur le point de faire leur entrée à l'école.

Bernadette Grégoire a vécu toute sa vie à Lorette. Elle consultait l'infirmière presque chaque semaine. « J'y allais pour des raisons de santé mentale, des raisons de dépression », indique-t-elle.

Bernadette Grégoire Photo : Radio-Canada

« Je ne conduis pas. [Avant] je pouvais marcher. Maintenant, je dois me rendre à Steinbach pour avoir la même aide et je dois trouver des gens pour m'y conduire. Ça demande beaucoup d'efforts », affirme-t-elle.

Il faut 30 minutes de route en voiture pour aller à Steinbach.

« Ça enlève beaucoup d'anxiété quand on peut se rendre seul sans toujours dépendre de quelqu'un. Là, on n'a plus cette indépendance parce qu'on n'a plus le service », poursuit-elle.

Le maire est déçu

Le maire de la municipalité rurale de Taché, Justin Bohémier, dit avoir eu de longues discussions avec le conseil municipal, les habitants de Lorette, et Santé Sud à ce sujet. Il est déçu, mais tient à souligner que le déménagement des services ne signale pas le déclin de Lorette.

« On continue de grandir, on a plusieurs gens ici, plusieurs ressources. Pour nous, c'était juste un petit changement que Santé Sud a fait pour ajuster un peu, on espère toujours qu'ils vont revenir ici », mentionne-t-il.

Pas de perte de services, selon Santé Sud

Tous les mêmes services seront offerts ailleurs dans la municipalité, selon la directrice générale de la région est de Santé Sud, Marie Lacey. Elle ajoute que l'infirmière de santé publique a été transférée à Sainte-Anne, située à 20 minutes de route en direction du sud-ouest.

Le bureau de Lorette était sous-utilisé, car la plupart de ses services dans le village étaient offerts à domicile, poursuit-elle.

« L’infirmière travaillait dans la communauté de plus en plus souvent, et ce bureau n’était pas bien utilisé avec nos clients. Pendant que nos employés étaient là, nos clients n’y allaient pas pour recevoir leurs services », dit Mme Lacey.

Pourtant, Bernadette Grégoire ne pourra pas obtenir de services à domicile. Une politique de Santé Sud interdit de fournir des services de santé mentale à domicile. Elle espère donc que le bureau de Lorette rouvrira ses portes.