Des citoyens à la rescousse des animaux sinistrés de l'Outaouais

Alors que la solidarité envers les sinistrés s'exprime de toute sorte de manières pendant les inondations, des gens ont décidé de se mobiliser pour aider les propriétaires d'animaux de compagnie. Et quand on fait plaisir au chien, le maître aussi retrouve le sourire.

À l’aide de la chaloupe d’une amie, Carolane Roy-Lesage, copropriétaire de l’animalerie Aqua-Zoo, se déplace en zone sinistrée pour distribuer de la nourriture à des animaux domestiques.

Au total, une dizaine de familles ont pu bénéficier de ses services, et ce, peu importe l’animal de compagnie. Même les rats.

Lorsqu’elle a constaté l’ampleur de la situation, elle s'est tournée vers la compagnie Nutrience, qui offre de la nourriture pour animaux.

Carolane Roy-Lesage, copropriétaire de l’animalerie AQUA-ZOO, transporte de la nourriture aux animaux de personnes sinistrées par les inondations en Outaouais. Photo : Radio-Canada

Il y a deux ans, on n’avait pas vu un gros mouvement pour les animaux pour les personnes qui restaient dans leur maison pour la sauver. Donc cette année, comme on était propriétaire d'une animalerie, on a décidé de prendre ça en main et de parler avec les représentants d’une compagnie pour voir s'ils pouvaient essayer de nous aider à faire des dons , affirme-t-elle.

Ils nous ont donné plus ou moins 4000 $ d'équipement et de nourriture. Carolane Roy-Lesage, copropriétaire de l’animalerie Aqua-Zoo

France Gravelle, qui habite sur la rue Jacques-Cartier à Gatineau, est très heureuse de recevoir cette aide. Comme elle ne peut pas se déplacer aisément, Carolanne est venue à son secours en lui offrant de la nourriture et des jouets pour ses deux petits chiens.

C’est très touchant et merci pour tout, parce que ce n’est pas facile! France Gravelle, sinistrée

La SPCA de l’Outaouais aussi dans le coup

Dès le début de la crue, des animaux de compagnie ont été rapidement pris en charge par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) de l'Outaouais.

L'organisme a été appelé à transporter dans quatre centres d’urgence du matériel pour les animaux, comme des cages de transport, de la nourriture et des jouets.

On avait prévu des kits d’urgence. Nous avons amassé beaucoup de matériel pour des occasions malheureuses comme ça , explique France Dubois, directrice générale de la SPCA de l'Outaouais.

La SPCA de l'Outaouais a d'ailleurs accueilli près d'une dizaine d'animaux depuis le début des inondations.

Un refuge n’est toutefois pas le meilleur endroit pour un animal de compagnie. Ça peut être très stressant, alors on tente de les placer dans des familles d’accueil ou dans des pensions , confie Mme Dubois.

La page Facebook de l’organisme a aussi permis de trouver plus de 300 personnes aidantes et d'organiser cet effort.