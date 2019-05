La contamination du recyclage, un problème grandissant à Winnipeg

Malgré une plus grande sensibilisation du public aux pratiques du recyclage, le contenu des bacs bleus des Winnipégois reste en partie problématique. La contamination du recyclage à Winnipeg a augmenté de 38 % au cours des deux dernières années, selon la Ville.

En 2016, 13 % du recyclage à Winnipeg était contaminé par des articles non recyclables; en 2018, ce taux s’élevait à 18 %.

Depuis l’an dernier, le système de recyclage doit s’adapter aux nouvelles restrictions de la Chine – principal destinataire des matières recyclables de Winnipeg – sur les niveaux de contamination.

Pour Mark Kinsley, superviseur du détournement des déchets de la Ville, les gens doivent changer leur façon de penser le recyclage.

« Il y a encore la bonne vieille habitude de se dire : "Hum, je ne suis pas sûr, mais je vais mettre ça dans le recyclage, et la Ville s’arrangera avec." », observe-t-il.

« Mais ce n’est plus suffisant de juste jeter quelque chose et de laisser les autres se débrouiller après », dit-il.

Si vous n’êtes pas sûrs de ce qui va au recyclage, cherchez l’information. Mark Kinsley, superviseur du détournement des déchets, Ville de Winnipeg

Mark Kinsley remarque que certains pensent qu'ils peuvent recycler ici des produits qui sont acceptés au recyclage dans d'autres villes. Par exemple, d’autres localités au pays acceptent les couches dans le cadre de programmes de compostage. Pas Winnipeg.

C’est peut-être une des raisons qui explique qu’on retrouve souvent des couches sales dans les bacs bleus de Winnipeg, dit-il. Mais, contrairement à d’autres produits non recyclables qui peuvent être plus facilement mis de côté au tri pour éviter une large contamination, les couches n’offrent « aucune marge de manœuvre », souligne M. Kinsley.

Certains de ces objets/matériaux ne devraient pas se retrouver dans les bacs de recyclage. Photo : Ville de Winnipeg

Par ailleurs, les pochettes et les sachets souvent utilisés pour l'expédition de colis, la lessive, les aliments pour bébés et les boissons, et qui ont remplacé certains contenants en matière dure, ne sont pas facilement recyclés, car ils ne sont pas 100 % en plastique, explique le représentant de la Ville.

Les sacs restent également un problème – pas seulement les sacs d'épicerie, mais les sacs à vêtements, les sacs de type ziploc, les sacs à pain, même les sacs à ordures sont parfois jetés dans les bacs de recyclage, mais ils doivent alors être triés manuellement.

À ne surtout pas mettre au recyclage! les couches

les déchets ménagers dangereux, tels que les conteneurs d'huile

les sacs en plastique

les textiles

le polystyrène

les résidus alimentaires, comme les croûtes de pizza

les bois

les fils, les câbles, les tuyaux

La contamination nuit au rendement du programme de recyclage, car la Ville est moins payée pour des charges contenant des matériaux sales ou inappropriés, et l'adaptation aux nouvelles exigences de la Chine a un prix. Un rapport municipal, publié l’an dernier, notait que le budget consacré au recyclage devrait augmenter de 1,5 million de dollars sur deux ans pour y répondre.

Jeter un objet au recyclage ne prend que quelques secondes. Mais quand ces objets ne devraient pas y être, il faut ensuite compter de nombreuses heures de travail pour les employés des centres de tri qui doivent les retirer.

Les cordes et les fils peuvent même endommager l'équipement de tri.

L'application mobile RecycleCoach, offerte aussi à Winnipeg, a une section intitulée « Qu'est-ce qui va où? » pour savoir où jeter nos objets. Photo : Radio-Canada / Camille Gris Roy

Tout ce qui ne figure pas sur la liste des matières acceptables pose problème. Mark Kinsley, superviseur du détournement des déchets, Ville de Winnipeg

Continuer à s'informer

Entre 2007 et 2018, le poids des articles recyclés a augmenté de 20 % à Winnipeg, alors que pendant la même période, les déchets ont baissé de 24 %.

Malgré une contamination en hausse, M. Kinsley garde toutefois espoir et estime que les citoyens commencent, progressivement, à mieux recycler.

« Les gens font leur possible pour bien agir, mais ça ne veut pas dire qu’ils font toujours ce qu’il faut », constate-t-il.

Continuez à recycler, mais informez-vous davantage pour avoir une meilleure connaissance de ce qui est accepté à Winnipeg ou ailleurs. C’est ce qui permettra de donner les meilleures chances à un article de devenir un nouveau produit. Mark Kinsley, superviseur du détournement des déchets, Ville de Winnipeg

Le site de la Ville de Winnipeg (Nouvelle fenêtre) présente en anglais des informations complètes et détaillées sur les pratiques de recyclage. On y trouve en français des renseignements tirés de l'application RecycleCoach permettant de vérifier ce qui est recyclable ou pas. À noter que la traduction française est parfois incomplète ou erronée.

D'après un texte de Tessa Vanderhart, CBC