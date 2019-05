Foyers de soins : la tension monte aux bureaux de la ministre Shephard

Les négociations étant dans une impasse, les syndiqués de 46 foyers de soins de la province demandent à rencontrer la ministre Dorothy Shephard. Ils occupent ses bureaux depuis mercredi matin.

Manifestants et policiers aux bureaux de la ministre Dorothy Shephard, jeudi Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Pendant que des syndiqués manifestaient à l'extérieur, jeudi, le député libéral de Carleton-Victoria, Andrew Harvey, est parvenu à rencontrer ceux qui occupaient les bureaux de la ministre.

Mais tout de suite après, les gardiens de l'immeuble ont reçu l'ordre de ne plus laisser entrer les élus de l'opposition.

Agrandir l’image Des syndiqués manifestent devant les bureaux de la ministre Dorothy Shephard à Fredericton le 2 mai. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Rick DeSaulniers, le député de l’Alliance des gens dans Fredericton-York, était outré de s’être fait fermer la porte au nez.

La sécurité a refusé de laisser entrer plusieurs députés, dont Rick DeSaulniers (à gauche), de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Les gardiens ont aussi refusé de laisser entrer de la nourriture et la tension a grimpé d'un cran.

Les députées libérales Lisa Harris (Baie-de-Miramichi—Neguac) et Monique LeBlanc (Moncton-Est), qui étaient venues apporter nourriture et produits de première nécessité, se sont elles aussi vues refuser l'accès aux bureaux. « On a apporté des brosses à dents, on a apporté des choses pour les aider », dit Monique LeBlanc.

La sécurité a refusé l'accès à plusieurs élus, dont Monique LeBlanc, la députée libérale de Moncton-Est. Photo : Radio-Canada

Ils ont eu une directive directement du gouvernement, que personne ne pouvait entrer , affirme Mme LeBlanc.

Finalement, un autre député libéral, Stephen Horsman, un ancien policier de Fredericton, a réussi à négocier : la nourriture et les médicaments ont été permis, mais pas question pour la sécurité de laisser passer davantage de gens du Syndicat canadien de la fonction publique.

Le député libéral de Fredericton-Nord, Stephen Horsman, a réussi à négocier. Photo : Radio-Canada

Nous sommes ici pour maintenir la paix, s'assurer que tous sont entendus et que personne n'est blessé , a dit Mike Berry, inspecteur de la Force policière de Fredericton.

À l'intérieur des bureaux, les syndiqués étaient déterminés.

On est ici jusqu’à temps qu’on ait une réponse de la ministre , a martelé Simon Ouellette, responsable des communications du Syndicat canadien de la fonction publique au Nouveau-Brunswick.

Simon Ouellette, responsable des communications du Syndicat canadien de la fonction publique au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Mais la ministre Shephard ne s'était toujours pas manifestée. M. Ouellette disait que les syndiqués avaient reçu la visite de plusieurs députés - deux verts et quatre libéraux, selon son décompte - et de plusieurs policiers, mais on n’a toujours même pas eu un coup de fil de la ministre Shephard .

Radio-Canada a tenté de s’entretenir avec la ministre Dorothy Shephard, mais en vain. Par communiqué, la ministre a dénoncé les actions du syndicat. Je suis extrêmement déçue que le SCFP ait eu recours à des tactiques qui ont entraîné de l'intimidation envers les employés du ministère du Développement social et qui ont perturbé la capacité du Ministère à mener à bien ses activités , écrit Mme Shephard. Elle accuse les syndiqués de mener des opérations publicitaires médiatiques .

Nous avons toujours affirmé que la seule façon d’obtenir une nouvelle convention collective est de s’asseoir à cette table et nous avons hâte d’y retourner , ajoute la ministre dans ce communiqué.

D’après le reportage de Michel Corriveau