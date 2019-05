La saison des croisières est lancée à Québec

L’arrivée du paquebot survient moins d’un an après que des environnementalistes eurent déploré les effets indésirables du va-et-vient des bateaux de croisières sur l’environnement de Québec.

Des intervenants se disaient excédés par les odeurs et le bruit de ces mastodontes.

Le Port de Québec assure que la vision du groupe est en ligne avec la sienne quant à la question environnementale. En 2018, Hurtigruten a notamment décidé de bannir le plastique à usage unique de ses seize navires.

L’entreprise aspire aussi à remplacer le système de propulsion au diesel conventionnel par une option moins polluante sur certains de ses géants d’ici 2021.

D’ici là, Hurtigruten doit mettre à l’eau le premier navire hybride permettant de réduire la consommation de carburant de 20 %.

Pas moins de 38 navires jetteront l'ancre à Québec pour un total de 142 escales cette saison.

Le port de Québec s'attend à une saison semblable à celle de l’an dernier pour ce qui est de l’achalandage alors que 165 000 visiteurs qui devraient toucher terre au port de Québec. L’objectif, d’ici 2025, est d'atteindre 400 000 croisiéristes par année.

La moyenne [de visiteurs] qu’on a lors des grosses fins de semaine, c’est 12 000. On peut se rendre jusqu’à 15 000, mais on ne peut pas accepter plus que ça.

Mario Girard. Président-directeur général du Port de Québec