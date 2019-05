Les produits marins de la Gaspésie à Bruxelles

Encore cette année, une délégation gaspésienne sera présente au Seafood Global de Bruxelles qui aura lieu la semaine prochaine. Plusieurs entreprises, dont Unipeche M.D.M., Marinard et Gaspé Cured, y auront des représentants à la plus importante foire mondiale de produits marins.

Si celle de Boston vise le marché nord-américain où 80 % des produits marins du Canada se transigent, la foire de Bruxelles ouvre les portes de l’Europe et de l’Asie. On a vu en 2008 qu’il était vraiment important de ne pas avoir tous nos œufs dans le même panier , souligne Pierre-André Rossignol, conseiller senior à GIMexport.

Ce dernier, qui fréquente la foire de Bruxelles depuis cinq ans, estime qu’il est encore plus important pour les entreprises gaspésiennes d’y faire valoir leurs produits depuis la signature de l’Accord de libre-échange entre l’Europe et le Canada. C’est cependant un marché où le développement durable compte.

Les mesures de protection de la baleine noire font donc partie des enjeux et des discussions entre acheteurs et vendeurs. Lorsqu’on perd nos certifications, ce n’est pas très bénéfique pour notre industrie et le marché européen porte une attention particulière à ce genre de certification , commente M. Rossignol.

Cette année, Pierre-André Rossignol profitera aussi du voyage pour évaluer les possibilités de marché du sébaste. Je vais voir qui en offre, sous quel format, comment c’est présenté, de quelle façon c’est vendu et pour voir aussi à quel point ça semble susciter la demande , explique le conseiller de GIMexport.

La foire de Bruxelles sera aussi une occasion d’observer le positionnement des provinces maritimes quant à la commercialisation du sébaste. On va sûrement garder un œil là-dessus , indique M. Rossignol.

Jusqu’à présent, la crevette nordique demeure le produit le plus vendu sur le marché européen suivi par le homard. La morue salée et séchée de la Gaspésie reste aussi un produit apprécié et reconnu, notamment en Italie et en Espagne, selon M. Rossignol.

Le Seafood Global de Bruxelles se déroulera du 7 au 9 mai.