Un accueil festif pour les Éditions de la nouvelle plume à l’Assemblée législative

Le ministre des Parcs, de la Culture et du Sport, Gene Makowsky, a profité du moment consacré aux invités de l'Assemblé pour souligner l'occasion.

Il a rappelé que le président des Éditions de la nouvelle plume, Laurier Gareau, a reçu l'Ordre du Canada pour sa riche contribution au développement de la culture fransaskoise.

Gene Makowsky a fait ressortir que Les Éditions de la nouvelle plume ont récemment signé une première entente de vente de droits à l'international avec un éditeur allemand pour le livre Hommage au Bison : une légende des Cris des plaines. Son auteur, Judith Silverthorne, ainsi que celle qui l'a traduit en français, Martine Noël-Maw étaient d'ailleurs à l'Assemblée législative, tout comme la propriétaire de la maison d’édition Your Nickel’s Worth Publishing, Heather Nickel. C'est cette maison d'édition qui a publié l'ouvrage dans sa version originale.

La députée de Saskatoon-Nutana Cathy Sproule a également prononcé quelques mots en français. « Bienvenue et félicitations aux auteurs et à la maison de publication de livres en français et à leur succès international. C’est très bien pour notre province et aussi pour le français en Saskatchewan », a-t-elle tenu à dire.

« Pour nous, c'était à la fois une occasion de célébration et de sensibilisation », a précisé de son côté Charles-Henri Warren de la Direction des affaires francophones de la Saskatchewan, qui a fait partie des organisateurs de l'événement.

Un nouveau souffle pour la maison d’édition

« C’est le rêve de voir des oeuvres de l'Ouest canadien percer à l’international et dans d’autres langues », a indiqué le président des Éditions de la nouvelle plume, Laurier Gareau, après l’événement.

Il a particulièrement apprécié la collaboration entre les différents groupes qui ont travaillé sur Hommage au Bison : une légende des Cris des plaines, et a remercié le travail des bénévoles « qui ont permis à la maison d'édition de survivre et de publier de bons livres ».

Le président des Éditions de la nouvelle plume, Laurier Gareau. Photo : Radio-Canada

Cet honneur à l’Assemblée législative a aussi fait le bonheur de l’auteure Martine Noël-Maw.

« D'être accueillis par le ministre des Sports, des Loisirs et de la Culture, ça fait vraiment chaud au coeur et surtout d'être reconnus par les anglophones de la province pour notre contribution », s’est-elle émerveillée.

La Fransaskoise s’est rendue à deux reprises en Allemagne pour représenter les Éditions de la nouvelle plume. Selon elle, la maison d'édition bénéficie en ce moment d’un nouveau souffle en raison des contacts qui s’établissent à de nouveaux endroits.

Selon Maud Beaulieu, membre du conseil d’administration des Éditions de la nouvelle plume, l’environnement de l’Ouest canadien est intrigant pour les Européens. Elle est fière qu’Hommage au Bison : une légende des Cris des plaines représente bien la culture de l’Ouest.

Le président de l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), Denis Simard, souhaite quant à lui « 35 autres années » aux Éditions de la nouvelle plume.

« Que cette première traduction vers l’international ne soit qu’une première, que nos auteurs soient reconnus au Canada, à l’international et que nos oeuvres se multiplient », espère-t-il.

Avec la collaboration de Marie-Christine Bouillon