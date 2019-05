Monter sur les planches, malgré la paralysie cérébrale

Annie-Kim Charest-Talbot, qui s'était initialement vu refuser l'accès à un cours de théâtre en raison de sa paralysie cérébrale, s'apprête à terminer sa session au Cégep de Trois-Rivières et l'étudiante est ravie de son expérience. Elle veut poursuivre son rêve de devenir comédienne.

Je n’ai pas réussi à marcher, mais le théâtre, c’est ce qui me permet, en termes de bonheur, de me rapprocher le plus de la marche , explique-t-elle.

Annie-Kim Charest-Talbot rêve de devenir comédienne et d’obtenir des rôles autant au théâtre qu’au cinéma ou à la télévision.

D’être sur scène et de communiquer avec le public, pour moi, c’est le plus grand bonheur. Annie-Kim Charest-Talbot

Le Cégep avait refusé qu’elle participe au cours de théâtre en janvier 2018. Elle a finalement obtenu l’autorisation de s’y inscrire à la session d’hiver 2019.

Annie-Kim a insisté auprès de la direction pour suivre le cours et elle a fait une sortie publique dans les médias. Par la suite, le Cégep a révisé sa décision.

La jeune femme affirme que le Cégep lui a fourni les outils nécessaires pour lui permettre de réussir.

Annie-Kim Charest-Talbot et sa professeure de théâtre au Cégep de Trois-Rivières, Diane-Andrée Bouchard. Photo : Radio-Canada

Son enseignante de théâtre, Diane-Andrée Bouchard, raconte qu’elle lui a dit qu’elle la traiterait comme tous les autres étudiants.

Ce n’est pas parce qu'elle est en fauteuil roulant que je ne lui disais pas des choses comme : "Non, il faut que tu regardes le public”. J’y suis vraiment allée avec le plus d'authenticité possible , affirme Diane-Andrée Bouchard.

Annie-Kim sent qu’elle a fait du progrès. Au niveau de la diction, je me comprends même mieux moi-même quand je parle! , dit-elle.

Elle trouve aussi que sa force physique s’est améliorée, surtout dans les bras. Elle explique qu’elle a fait de la physiothérapie pour arriver à faire le plus possible des mouvements qui étaient demandés sur scène .

La jeune femme déménage cet été dans un appartement adapté pour elle. Elle souhaite participer à des ateliers privés de théâtre et, éventuellement, obtenir sa carte de l’Union des artistes.

D’après les informations d’Anne-Andrée Daneau