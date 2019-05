Un tournoi d'échecs attire plus de 300 élèves à Nipissing Ouest

La scène est impressionnante : tous les élèves sont assis les uns à côté des autres à chaque début de ronde et se disputent des parties d'échecs en même temps. Ils ont entre 6 et 18 ans et étudient dans des écoles francophones de la région, mais aussi de Timmins, Sault Ste-Marie et Brampton.

Des élèves consultent l'horaire du tournoi pour connaître leur prochain concurrent. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

Les joueurs sont divisés en groupes d'âges et leurs concurrents sont déterminés en fonction des résultats des parties précédantes.

Kième MacIvor et Damian Johnson et l'École secondaire Renaissance font partie des joueurs élites du tournoi. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

Damien Jonhson, un joueur de l'École secondaire Renaissance à Timmins considère qu'il faut beaucoup de pratique pour réussir à maîtriser des stratégies de jeu.

Les joueurs notent leurs déplacements pour apprendre de leurs erreurs. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

Sa camarade, Kième MacIvor, ajoute qu'il faut aussi apprendre de ses erreurs en révisant la succession des déplacements effectués au cours d'une partie.

Tu vas écrire tes mouvements pour que tu puisses revenir regarder ta joute et demander les opinions des autres personnes. Kième MacIvor, élève de l'École secondaire Renaissance de Timmins

L'air pensif, les jeunent joueurs analysent, parfois longuement avant de faire un quelconque déplacement. Aussitôt qu'ils ont bougé un pion, ils s'empressent d'arrêter le chronomètre pour donner le tour à leur adversaire.

Les joueurs disposent d'un maximum d'une heure chacun pour compléter une partie. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

Les échecs permettent aux élèves de développer une foule d'habiletés, selon l'organisatrice en chef du tournoi, Angélique Guillemette.

Le jeu d'échecs aide au développement de l'habileté de la pensée, la résolution de problème, le sens de l'organisation et à la concentration. Angélique Guillemette, organisatrice du 13e Tournoi d'échecs franco-ontarien

Les joueurs se disputent les honneurs dans différentes catégories selon leur âge. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

Les meilleurs joueurs de ce tournoi provincial pourront accéder à la prochaine compétition nationale qui aura lieu cet été en Saskatchewan.