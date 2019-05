Des artistes unis dans la francophonie au 10e Gala Trille Or

« Il y a deux choses qui ne nous sépareront jamais, notre musique et notre langue. » Dès la remise du premier prix de la soirée, jeudi au Centre des arts Shenkman à Ottawa, l'artiste Pierre Guitard donnait le ton au 10e Gala Trille Or.

Les artistes et porte-paroles du Gala Trille Or 2019 n'ont pas fait de l'événement un simple crachoir de protestation contre les compressions du gouvernement de Doug Ford dans les services en français. Cette réalité a toutefois teinté les discours.

Chanter en français, en soi, c’est un acte politique. Justin Johnson, vice-président de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA)

C’est dans une ambiance festive qu’ont résonné les messages d’espoir et d’esprit de communauté, témoignant de la fierté des artistes d’appartenir à la francophonie canadienne. Laissons briller le talent de chez nous ce soir : nous sommes, nous serons , a lancé Daniel Sauvé, président de l’Association des professionnels de la chanson et de la musique.

Certains artistes ont même répondu à l’appel de Carol Jolin, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, en arborant « l’écusson de la résistance ». Parmi eux, Yao est monté trois fois plutôt qu’une sur la scène.

Yao est monté trois fois sur scène pour recevoir des prix Trille Or, arborant un écusson aux couleurs de la francophonie ontarienne. Photo : Radio-Canada / Christelle D'Amours

Sur les 29 prix Trille Or remis, c’est lui qui a remporté le plus d’honneurs à titre personnel, s’illustrant dans les catégories « Meilleur spectacle » et « Coup de coeur des médias ». L’auteur-compositeur-interprète et slameur ottavien est aussi reparti avec le premier titre de « Meilleur artiste solo », la nouvelle catégorie non genrée du gala.

C’est très important en tant qu’artistes d’être de l’avant, de revendiquer, d’être fiers de notre langue, de continuer à la partager pour qu’elle puisse subsister, de faire comprendre aux gens que c’est une beauté : c’est un plaisir de parler français. Yao, auteur-compositeur-interprète et slameur

À lire aussi : Une catégorie non genrée au prochain Gala Trille Or

L'oeuvre de la Franco-Ontarienne Cindy Doire a été triplement récompensée au Gala Trille Or 2019. Photo : Radio-Canada / Christelle D'Amours

En musique pop, qui détient sa propre catégorie pour la première fois au gala, Cindy Doire a fait coup double en mettant la main sur le Trille Or de « Meilleure artiste solo - Pop » et celui de « Meilleure auteure-compositrice solo ». De plus, Mark Howard, le réalisateur de son dernier album Cindy Doire présente : Panorama, a reçu le prix « Meilleurs réalisation et arrangements ».

Il faut mettre l’effort pour préserver, pour célébrer ses racines et puis c’est quelque chose que je fais depuis 2007, depuis mon premier album en français. Cindy Doire, auteure-compositrice-interprète

La musique urbaine a également fait bonne figure puisque le rappeur acadien Jacobus a été désigné « Meilleur artiste solo - Musique urbaine ». De plus, sa pièce Ma vie c’est un movie lui a permis de décrocher la récompense du « Meilleur vidéoclip ».

Parmi les autres récipiendaires des prix Trille Or 2019 : Meilleur groupe : Les Rats d’Swompe

Meilleur album : Une dernière fois de Mclean

Découverte : Kimya

Chanson primée : Amours jetables de Mélissa Ouimet

Export Acadie : Les Hôtesses d’Hilaire

Export Ouest : Rayannah

Export Québec : Klô Pelgag

Quant à Damien Robitaille, qui cumulait le plus de nominations (10 au total), il a raflé les titres de « Meilleure présence au web » et « Export Ontario » récompensant l’artiste ontarien s’étant le plus illustré hors province.