100 000 $ pour bonifier le Garde-Manger de Dolbeau-Mistassini

Il s’agit d’une bonne nouvelle pour les jeunes de l'école primaire Notre-Dame-des-Anges, qui peuvent désormais développer leurs habiletés culinaires dans un environnement neuf et mieux adapté à leurs besoins.

Les investissements sont de l’ordre de 100 000 $. Le Garde-Manger pourra donc bonifier son offre en ajoutant une quatrième journée. Plus d’élèves pourront donc profiter du programme et ainsi développer leur curiosité et leur envie de cuisiner et de consommer des aliments sains.

Jeudi, les écoliers ont préparé des vol-au-vent maison.

Je m'assure tout le temps que ça rentre dans l'alimentation saine. Je me fie aussi aux goûts des enfants. Il faut que je tienne compte de toutes ces composantes-là pour arriver à un menu que le plus possible d'enfants vont aimer, mais aussi, en même temps, en intégrant de nouveaux goûts, de nouveaux aliments, de nouvelles saveurs, de nouvelles odeurs , note Suzie Thibeault, animatrice au Garde-Manger.

À lire aussi : Des apprentis cuisiniers joignent la générosité à la compétition

Le coordonnateur, Rémy Therrien, rappelle que les jeunes apprennent beaucoup en cuisinant.

On essaie de donner aux jeunes le goût de retrouver le plaisir de cuisiner, les bonnes odeurs, les bons produits et les bons aliments. Rémy Therrien, coordonnateur du Garde-Manger

Des ateliers seront aussi offerts à la fin des classes l'an prochain, au cours desquels les jeunes pourront cuisiner le souper pour toute la famille.

D'après le reportage de Mélissa Paradis