Des patients viennent en aide à des chercheurs du CHUS

Avec leur vécu, ils peuvent indiquer quelles adaptations sont nécessaires pour un programme de recherche ou encore en témoigner auprès d'autres patients.

Le chercheur, il ne vit pas avec la maladie, donc vous lui demandez d'améliorer l'état de santé ou la qualité de vie d'un patient diabétique. Que ce soit type 1 ou type 2, il n'est pas vraiment au courant de ce que c'est de vivre avec la maladie chaque jour et ce que tu vas avoir comme effets secondaires avec les médicaments , explique André Gaudreau, l'un des patients-partenaires, qui est atteint de diabète de type 2.

Il nous manquait souvent une vision un peu plus "terrain" , reconnaît le Dr André Carpentier, spécialisé dans les cas de diabète de type 2.

L'aide de patients-partenaires permet donc l'intégration d'une expérience complémentaire à celle des médecins afin d'offrir ultimement de meilleurs soins.