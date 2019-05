Les pilotes de WestJet Encore approuvent leur première convention collective

Au total, 92 % des pilotes qui ont voté ont appuyé l'accord qui comprend notamment une augmentation des salaires, une plus grande sécurité d'emploi et de meilleures conditions de travail.

« Nous avons tiré le meilleur parti des ressources de l'association pour atteindre notre objectif consistant à obtenir un bon premier contrat pour nos pilotes », a déclaré le capitaine Ryan Petrie, directeur de l'ALPA.

Cet accord représente un pas dans la bonne direction. Ryan Petrie, directeur de l'ALPA.

Grâce à cette convention collective « les salaires des pilotes de WestJet Encore se rapproche des salaire des autres pilotes du secteur », explique-t-il.

Le groupe avait entamé les négociations avec la direction en juin 2018 et avait fait appel à un médiateur pour finalement réussir à conclure leur première convention collective.

L'entente est d'une durée de cinq ans et elle est rétroactive à partir du 1er janvier 2019.

« Ce contrat est le fruit du dévouement et du professionnalisme de nos négociateurs et dirigeants élus de WestJet Encore, de nos pilotes et du personnel de l'ALPA », reconnaît le capitaine de ligne Ryan Leier.

Pour John Aaron, vice-président et directeur général de WestJet Encore, cet accord est bénéfique pour la durabilité à long terme des pilotes de WestJet, de WestJet Encore et de tous les utilisateurs de la compagnie aérienne.

Les pilotes de WestJet Encore sont devenus membres de l'ALPA en 2017.

Fondé en 1931, l'association est le plus grand syndicat de pilotes de ligne au monde et représente 62 000 pilotes dans 33 compagnies aériennes américaines et canadiennes.