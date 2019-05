Début imminent des travaux pour l'installation d'un TEP-scan à l'hôpital de Val-d'Or

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) commencera d'ici une dizaine de jours les travaux d'aménagement pour accueillir un TEP-scan à l'hôpital de Val-d'Or.

Cet appareil d'imagerie en médecine nucléaire permet notamment de diagnostiquer et de suivre l'évolution de certains cancers ou d'autres maladies.

C'est la compagnie Constructions Pépin et Fortin, de Val-d'Or, qui a reçu le contrat, avec une soumission de 2 477 000 $.

Le gestionnaire de projet se réjouit que le contrat ait été attribué à une entreprise de la région. On avait quand même cinq soumissionnaires de la région et on est content d'avoir une entreprise régionale qui va faire travailler les gens du coin , déclare Marco Bisaillon.

Il ajoute que la réalisation des travaux ne devrait pas avoir d'incidence sur les usagers de l'hôpital.

Il y a eu plusieurs réunions avec tous les intervenants du côté clinique pour s'assurer de diminuer le plus possible les impacts sur la clientèle. On est chanceux parce que ce projet-là est dans une partie de l'hôpital qui est déjà libre [donc] les travaux vont être facilités.

Les travaux de cet agrandissement de 230 mètres carrés devraient être complétés d'ici la fin de 2019.