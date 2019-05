Super Mario Kart et Solitaire au temple de la renommée du jeu vidéo

Microsoft Solitaire, Super Mario Kart, Mortal Kombat et Colossal Cave Adventure ont été intronisés jeudi au World Video Game Hall of Fame, le temple de la renommée du jeu vidéo.

Microsoft Solitaire est peut-être le jeu de cartes virtuel le plus connu au monde. Il a fait son apparition sur Windows 3.0 en 1990 et a été offert par défaut sur tous les systèmes d’exploitation de Microsoft depuis. En tout, il a été installé sur plus d’un milliard d’ordinateurs et environ 35 milliards de parties sont jouées chaque année.

« Ce jeu a prouvé que parfois, les jeux analogiques peuvent être encore plus populaires dans le monde virtuel et il a démontré qu’un marché existait pour des jeux s’adressant à tous les types de personnes », a indiqué Jeremy Saucier, vice-président adjoint des jeux électroniques et de l’interprétation au World Video Game Hall of Fame. « De plusieurs façons, il a ouvert la voie à la croissance du marché du jeu vidéo grand public qui est aujourd’hui si populaire. »

Sorti en 1992, Super Mario Kart est aujourd’hui la plus vieille série de jeux de course automobile toujours active. Son style de jeu plus accessible à un large public et son mode multijoueur en ont fait un succès instantané qui a contribué à créer un sous-genre de jeux de course. Super Mario Kart et ses suites sont apparus sur de nombreuses consoles à travers les années et ont été vendues plus de 100 millions de fois.

La controverse Mortal Kombat

Avec ses graphiques réalistes et ses combats sanglants, Mortal Kombat a marqué la culture populaire de façon indélébile à son lancement en 1992. Sa représentation de la violence très controversée à l’époque a forcé le Congrès américain à s’y intéresser. Ces audiences ont mené à la création de l’Entertainment Software Rating Board (ESRB), l’organisme chargé de classer les jeux vidéo par groupe d’âge en Amérique du Nord encore aujourd’hui

Quant à Colossal Cave Adventure, il s’agit d’un jeu vidéo d’aventure textuelle lancé en 1976. Les limitations graphiques des ordinateurs de l’époque ne permettant pas d’afficher des mondes réalistes, ses créateurs ont misé sur le pouvoir de la littérature et de l’imagination pour donner vie à leur univers virtuel. Un immense royaume rempli de trésors et d’énigmes à résoudre s’offrait ainsi aux joueurs sous forme de texte et ils devaient entrer des commandes textuelles pour progresser.

Colossal Cave Adventure a inspiré d’autres jeux d’aventure textuelle très populaires, dont Adventureland et Zork, qui ont contribué à lancer l’industrie du jeu vidéo naissante.

Les 4 jeux se sont démarqués parmi une liste de 12 finalistes comprenant entre autres Dance Dance Revolution, Half-Life, Myst et Sid Meier’s Civilization. Ils rejoignent ainsi Pong, Pac-Man, Tetris, Super Mario Bros., Pokémon Red et Green, Donkey Kong et plusieurs autres jeux marquants intronisés depuis 2015.

Les jeux seront exposés au musée The Strong de Rochester, dans l’État de New York.