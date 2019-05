Mathieu Betts sacré athlète universitaire par excellence de l'année au Canada

Mathieu Betts est l'athlète universitaire par excellence de l'année au Canada. L'ailier défensif devient le troisième athlète de l'histoire du Rouge et Or à se mériter cette distinction.

Les Prix sportifs du Lieutenant-Gouverneur sont remis annuellement à l’athlète masculin et féminin par excellence au sein du réseau U SPORTS, tous sports confondus. L’annonce des gagnants pour la saison 2018-2019 a été faite jeudi après-midi, à Calgary. Betts a remporté le prix chez les hommes alors que Kiera Van Ryk l'a emporté chez les femmes.

Joueuse de volleyball à l’Université de la Colombie-Britannique, Van Ryk a devancé parmi les finalistes Sarah-Jane Marois, de l’équipe de basketball du Rouge et Or.

Dans le cas de Mathieu Betts, il devient le premier athlète masculin de l’Université Laval à se mériter cet honneur. Arielle Roy-Petitclerc (soccer), en 2017, et Marylène Laplante (volleyball), en 2006, l’avait toutefois emporté du côté féminin.

Déjà parti pour les États-Unis

Betts n’était pas présent, jeudi, à Calgary, lui qui se trouve présentement aux États-Unis pour participer au mini-camp des Bears de Chicago. Le footballeur montréalais s’est entendu, samedi, sur les termes d’un contrat de trois ans avec la formation de la Ligue nationale de football (NFL).

Je suis évidemment excité d’avoir remporté ce prix. Je tiens à féliciter les autres nominés. J’aurais aimé pouvoir être présent pour les festivités, c’est tellement un événement plaisant, pour l’avoir vécu en 2017 , a-t-il dit dans une vidéo de remerciement, lui qui avait été finaliste pour le même prix en 2017. Betts a aussi tenu à remercier ses coéquipiers et entraîneurs chez le Rouge et Or, de même que les partisans.

L'athlète de 24 ans, qui a récemment complété son baccalauréat en enseignement de l’éducation physique, devrait entendre son nom prononcé jeudi soir lors du repêchage de la Ligue canadienne de football (LCF).

L’ailier défensif est considéré comme le meilleur espoir du repêchage par le Bureau de recrutement de la LCF. L'équipe qui jettera son dévolu sur lui courra cependant le risque de ne jamais le voir en uniforme si jamais Betts connaît une longue carrière dans la NFL.