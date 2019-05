Les pneus à clous devraient-ils être permis après le 1er mai en Abitibi-Témiscamingue?

Maryse Breton revenait chez elle mercredi soir, au moment où beaucoup de neige tombait au Témiscamingue.

De la neige est tombée sur le Témiscamingue le 1er mai, date où les automobilistes doivent changer leurs pneus à clous. Photo : gracieuseté

Quelques jours plus tôt, elle avait changé ses pneus à clous pour des pneus d'été, puisque la réglementation lui interdit de les garder.

Elle affirme que cette date n'a aucun sens, considérant qu'elle a dû rouler dans la tempête.

C'était très dangereux, à plusieurs reprises j'ai presque perdu le contrôle. Maryse Breton

Selon les données d'Environnement Canada, la région a reçu de la neige à au moins une reprise au mois de mai au cours des trois dernières années.

Les automobilistes qui se font prendre avec des pneus d'hiver à clous après le 1er mai sont passibles d'une amende de 60 à 100 $ par pneu. C'est pourquoi Maryse Breton n'a pas pris de chances.

Je veux dire la loi c'est la loi, je le sais bien que si j'avais eu mes pneus à clous hier et que je m'étais fait arrêter, j'imagine que le policier aurait eu un bon jugement et ne m'aurait pas donné de contravention, mais ça on ne peut pas le savoir et c'est quand même dur pour toute la population de juger de ça.

Jeudi, le ministère des Transports n'était pas en mesure de nous dire si des modifications pourraient être apportées.