Hit the Floor : des milliers de passionnés de danse à Lévis

L'événement de danse Hit The Floor accueillera à la mi-mai à Lévis quelque 25 000 passionnés de danse, soit plus de 4000 danseurs en compétition et plusieurs milliers de spectateurs.

Spectacles, compétitions et invités de renommée internationale seront de l'événement. Hit The Floor à Lévis, qui en est à sa 9e année, est devenu l’un des plus grands événements de danse au monde, affirme le directeur et fondateur Nicolas Bégin.

« Quand on a parti l’événement, c’était vraiment pour développer la communauté de la danse au Québec. Maintenant, c’est pour développer la communauté de la danse à l’échelle mondiale et jamais je n’aurais pensé que ça devienne de cette envergure-là », dit-il.

Pendant six jours, plus d'une centaine d'écoles de danse participeront aux compétitions dans tous les styles, jazz, ballet, hip-hop, contemporain. Les spectateurs pourront assister à quelque 1236 performances.

Cette année, une demi-journée a été ajoutée à l’événement qui accueille également quatre-vingts artistes et danseurs invités.

Le grand spectacle All-Stars Showcase du dimanche mettra en œuvre des artistes professionnels de la Nouvelle-Zélande, de la Chine, de l’Italie, du Japon, de l’Allemagne, de la Corée et des États-Unis, entre autres.

Les danseuses américaines Alison Stroming et Simrin Player, qu'on a pu voir respectivement en prestations auprès d’Aretha Franklin et de Justin Bieber, feront notamment partie du spectacle, qui sera aussi diffusé en ligne.

Bourses

Durant l'événement, les danseurs de huit numéros sélectionnés parmi toutes les routines présentées tenteront d’obtenir l’une des trois bourses en argent décernées lors de la compétition.

« Les juges de renommée mondiale sélectionneront parmi les 1236 numéros huit coups de cœur pour venir se battre dans la compétition et la chance de remporter la bourse de 10 000 $ de la ville de Lévis », précise Nicolas Bégin.

L'événement aura lieu du 15 au 20 mai au Centre de congrès et d'expositions de Lévis.

D'après les informations de Claudia Genel