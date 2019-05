Des travaux de 2 M$ nécessaires à l’église au « clocher penché »

L’hiver dernier a fait craindre le pire à la Coopérative de solidarité Notre-Dame-de-Jacques-Cartier, propriétaire de l’église depuis 2014. Bien que la charpente soit encore solide, le revêtement de la toiture est arrivé au bout de sa vie utile.

« Comme on a eu beaucoup de neige, on a eu très peur, affirme la directrice de la Coopérative, Anne Bérubé. On sait qu'il faut absolument qu'on agisse sur notre toiture rapidement. »

L'église Notre-Dame-de-Jacques-Cartier a été construite en 1851 dans le quartier Saint-Roch à Québec Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

Mme Bérubé ne rigole pas : la toiture en tôle canadienne doit idéalement être refaite d’ici la fin de l’année 2019. Personne ne souhaite traverser une autre saison froide avec la structure actuelle.

Si on prolonge d'une autre année, les risques sont plus grands, les infiltrations [d’eau] peuvent être plus importantes et c'est là où ça pourrait être dangereux pour la pérennité de la bâtisse. Anne Bérubé, directrice de la Coopérative de solidarité Notre-Dame-de-Jacques-Cartier

L’enjeu financier est toutefois loin d’être simple. Uniquement pour refaire la toiture, il faudra investir environ un million de dollars, une somme que la Coopérative ne possède pas.

Le clocheton et la toiture de l'église Notre-Dame-de-Jacques-Cartier, vus à partir du clocher dit «penché» Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

À eux seuls, les frais d’électricité, de chauffage et d’entretien quotidien frôlent les 100 000 $ par année, selon Mme Bérubé.

Or, les revenus de la Coopérative viennent essentiellement de la location d’espaces de travail pour des organismes communautaires.

La dernière messe ayant eu lieu en 2012 dans cette église désacralisée, on est bien loin de l’époque où la bâtisse bénéficiait des dons réguliers des fidèles.

On n’a pas la communauté en arrière de nous qui nous donne 5000 $ par semaine ou 2000 $ par semaine. On n'est plus du tout dans cette pratique-là. Anne Bérubé, directrice de la Coopérative de solidarité Notre-Dame-de-Jacques-Cartier

Anne Bérubé, directrice de la Coopérative de solidarité Notre-Dame-de-Jacques-Cartier Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

Valeur patrimoniale « supérieure »

Située à l’angle des rues Caron et Saint-Joseph, en Basse-Ville de Québec, l’église au « clocher penché » n’a pas le lustre d’autres bâtiments tels que la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec ou l’église Saint-Jean-Baptiste.

Construite en 1851, elle est néanmoins l’un des plus anciens lieux de cultes catholiques de Québec dont l’authenticité n’a jamais été altérée par le passage du temps.

L'intérieur de l'église Notre-Dame-de-Jacques-Cartier contient encore son orgue Casavant de 1913 Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

« C'est une église qui n'a jamais été incendiée ou agrandie ou qui n'a jamais subi de travaux majeurs », note Martin Dubois, spécialiste du patrimoine religieux de Québec.

Au niveau de l'authenticité, au niveau de l'ancienneté du bâtiment, c'est une de celles qui se classent le mieux avec l'église Notre-Dame-des-Victoires. Martin Dubois, président de Patri-Arch

Martin Dubois, président de Patri-Arch Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

Dans l’Inventaire des lieux de culte du Québec, la valeur patrimoniale de l’église au « clocher penché » est cotée « supérieure », soit la troisième désignation la plus importante.

M. Dubois souligne par ailleurs que cette église est « vraiment typique des quartiers ouvriers de l’époque. »

« Même si elle paraît plus modeste, plus simple dans sa facture, elle a quand même un décor et une architecture bien intéressants », note-t-il.

Subventions espérées

La Coopérative de solidarité Notre-Dame-de-Jacques-Cartier est en attente d’une demande de subvention au Conseil du patrimoine religieux.

Si elle est chanceuse, elle obtiendra 70 % de la somme requise pour refaire la toiture de sa bâtisse.

La partie ne s’arrêtera pas là : des travaux de maçonnerie devront ensuite avoir lieu, car certains secteurs de l’église sont aujourd’hui vulnérables aux infiltrations d’eau.

La maçonnerie de l'église Notre-Dame-de-Jacques-Cartier doit être refaite en raison des risques d'infiltration d'eau Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

Les 26 fenêtres et les 7 portes de l’église devront également être restaurées dans les plus brefs délais. Autrement dit, la Coopérative devra investir un autre million de dollars pour assurer la préservation de la structure.

Encore là, le Conseil du patrimoine religieux pourrait financer les travaux. Le directeur du Conseil, Jocelyn Groulx, confirme que toutes les demandes reçues cette année sont actuellement en analyse.

Des recommandations seront ensuite transmises au ministère de la Culture et des Communications, qui décidera quels projets seront financés dans la province pour l’exercice en cours.

La directrice de la Coopérative Notre-Dame-de-Jacques-Cartier se croise les doigts pour que l’église au « clocher penché » soit parmi les projets retenus. La priorité reste toutefois la toiture.

« Ensuite, on pensera à la mise en valeur de ce petit bijou parce que nous, on la trouve encore très belle », dit-elle.