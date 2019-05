Des fermiers saskatchewanais toujours opposés à la taxe carbone

« J'ai fait les calculs, je me suis demandé ce que ça va représenter pour moi. C'est quand même une facture annuelle importante. C'est dans les dizaines de milliers de dollars. Si je pouvais prendre ces fonds-là et les investir dans mon entreprise pour diminuer mon impact sur l'environnement, je pense que je réussirai mieux », affirme le fermier Martin Prince.

Le premier ministre saskatchewanais, Scott Moe, martèle sa farouche opposition à la taxe carbone : « Ça ne marche tout simplement pas. Une taxe carbone en Saskatchewan ne changera en rien la qualité de l’air à Delhi, en Inde, ou à Pékin, en Chine. »

En février, la Cour d’appel a tenu deux journées d’audiences pour entendre les parties dans cette cause et les intervenants qui sont venus les soutenir. Les avocats de la Saskatchewan ont argué que la taxe carbone est inconstitutionnelle et qu'Ottawa empiète sur le pouvoir des provinces.

Le gouvernement fédéral soutient qu’il a l’autorité d’imposer une taxe carbone en vertu de l’article 91 de la Constitution, qui lui confère le droit de voter des lois pour assurer « la paix, l’ordre et la bonne gouvernance au Canada ».

Selon le fédéral, cet article peut être invoqué parce que les changements climatiques et les gaz à effets de serre constituent un enjeu national.

La décision saskatchewanaise est très attendue. L'Ontario et le gouvernement fédéral s'affrontent présentement en cour sur cette loi canadienne sur les changements climatiques.

Une mesure jugée mal ciblée

La ministre de l'Agriculture, Marie-Claude Bibeau, défend les exemptions accordées aux agriculteurs après l'imposition de la taxe sur le carbone. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le fermier Martin Prince dit qu'il réduit déjà son impact sur l'environnement.

« À la ferme, on a décidé, il y a un certain temps, d'investir dans des panneaux solaires pour diminuer notre impact sur la consommation d'électricité. On voudrait en faire plus, mais on va nous charger une taxe de carbone sur les panneaux solaires. Je ne vois pas forcément comment cette taxe-là sur les panneaux solaires va avoir un impact positif. C'est plutôt le contraire, me semble-t-il », dit Martin Prince.

La ministre fédérale de l'agriculture, Marie-Claude Bibeau, estime plutôt que la tarification sur le carbone encouragera les producteurs agricoles à réduire leurs émissions et aussi à innover.

Ottawa a prévu des allégements aux agriculteurs, entre autres, sur l'utilisation des carburants dans la machinerie lourde.

« On reconnait que le monde agricole et les gens qui vivent dans les communautés rurales un peu plus éloignées font face à des enjeux particuliers. C'est pour ça qu’il y a une partie de l'essence qui est consommée par les fermiers qui sont exemptés », affirme-t-elle lors d’un passage à Saskatoon.

Cette exemption sur le carburant n’est pas suffisante toutefois, selon M. Prince.

Et le climat dans tout ça?

Malgré ce bras de fer entre Ottawa, la Saskatchewan et certains agriculteurs, la directrice des relations gouvernementales à Équiterre, Annie Bérubé, encourage les gouvernements fédéral et provincial à travailler de près avec les producteurs agriculteurs.

« Les agriculteurs sont déjà des protecteurs de l'environnement. Ils ont déjà des solutions à offrir pour réduire leurs propres émissions de gaz à effet de serre et pour améliorer la capacité de séquestration carbone des sols agricoles », indique Mme Bérubé.

« C'est une solution très importante dans la lutte aux changements climatiques, et on souhaite qu'il y ait du financement fédéral et provincial en Saskatchewan pour appuyer les agriculteurs à mettre en œuvre ces pratiques agricoles qui sont bénéfiques aux changements climatiques parce que les agriculteurs ont le savoir-faire », ajoute-t-elle.

La taxe fédérale sur le carbone est entrée en vigueur le 1er avril dans les provinces qui n’ont pas établi leur propre système de tarification de la pollution dans la lutte contre les changements climatiques : le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, la Saskatchewan et le Manitoba.