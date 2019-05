Cinq résidents d’une Première Nation du Nord de l’Ontario périssent dans un incendie

Les résidents de la Première Nation de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug (KI), également connue sous le nom de Big Trout Lake, sont en deuil après la mort d’une mère et de ses quatre enfants dans l’incendie de leur résidence.

Nous n’arrivons pas à y croire; chaque membre de la communauté est lié [à cette famille] et touché par ce drame , a déclaré le chef Donny Morris.

Surtout quand il s’agit d’enfants, c’est le plus douloureux, quand on sait que ces enfants ne grandiront pas et sont morts de façon tragique. Donny Morris, chef de la Première Nation Kitchenuhmaykoosib Inninuwug

Le chef Morris a exprimé ses sincères condoléances aux proches des victimes, dont l’identité n’a pas encore été dévoilée.

L’incendie survient environ trois ans après celui qui a causé la mort de neuf personnes dans le village de la Première Nation de Pikangikum, dont trois enfants.

Selon le chef, l’équipement de lutte contre les incendies de la Première Nation laisse à désirer, y compris les bornes d’incendie dont la pression est insuffisante.

Le chef Donny Morris attend plus d’informations des pompiers sur les causes de l’incendie. Photo : You Tube

M. Morris a indiqué à CBC qu’il ne sait pas si la maison avait un détecteur de fumée en bon état de marche.

Il ajoute qu'il s'attend à ce que bons Samaritains d’autres Premières Nations de la région et de communautés non autochtones se déplacent à KIKitchenuhmaykoosib Inninuwug pour montrer leur soutien et offrir leur aide .

Le grand chef de la Nation Nishnawbe Aski, Alvin Fiddler, a promis le soutien de son organisation. Nous avons assuré le chef et le conseil que nous les appuierons de toutes les façons possibles dans les jours et les semaines à venir.

Nous avons été attristés d’apprendre la tragédie ce matin et nos prières accompagnent les victimes, leurs familles et toute la communauté pendant cette période difficile. C’est une perte dévastatrice pour la communauté. Alvin Fiddler, grand chef de la Nation Nishnawbe Aski

Dans le même communiqué, le grand chef du Conseil Mushkegowuk, Jonathan Solomon, a également exprimé ses condoléances.