David Brulotte nommé délégué général du Québec à Tokyo

David Brulotte prendra ainsi la relève de Luci Tremblay, qui occupait le poste depuis 2017.

Diplômé en science politique de l’Université Laval, il détient également une maîtrise en études internationales et diplomatie de l'Université de Londres. Qui plus est, il parle japonais.

Il s’est joint à Investissement Québec en 2012. Il agit actuellement comme directeur pour la division Asie-Pacifique et Moyen-Orient et veille à accroitre l’intérêt des investisseurs asiatiques au Québec.

De 2010 à 2012, il a d’ailleurs occupé le poste d’attaché commercial au sein de la délégation générale du Québec à Londres, où il a eu la responsabilité de créer des occasions d'affaires tout en faisant croitre la présence de sociétés québécoises sur le continent européen.

Son parcours l’a conduit en 2010 dans la vallée de Katmandou au Népal pour y effectuer un stage spécialisé en désarmement des armes légères et de petit calibre pour le compte du Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Asie-Pacifique (UNRCPD).

En plus du Japon, le Québec compte sept délégations générales, dont Paris, New York, Bruxelles et Londres.