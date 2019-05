Financement des cégeps : plaidoyer pour une nation « qui s'occupe de son territoire »

Convaincus que les plus petits cégeps sont importants pour le développement régional, la formation de la main-d'œuvre et la rétention des jeunes en région, des représentants syndicaux de professeurs de cégep de l'Est-du-Québec réclament un meilleur financement de leurs institutions collégiales. Ils étaient les invités des députés péquistes du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie à l'Assemblée nationale, élus avec lesquels ils font cause commune.