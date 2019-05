Des élèves sortiront de classe pour réclamer le maintien de la confidentialité dans les alliances gai-hétéro

À 9 h 30 vendredi, des élèves du secondaire quitteront leur classe partout à travers l'Alberta pour protester contre la décision du gouvernement de ne plus garantir leur confidentialité s'ils se joignent à une alliance gai-hétéro (GSA) à l'école .

Un groupe d’élèves de Calgary invite ses pairs, partout dans la province, à sortir de classe pendant 20 minutes, pour protester contre la position du nouveau premier ministre sur les alliances gai-hétéro, les groupes de soutien pour les jeunes LGBT.

Le Parti conservateur uni (PCU) a promis de ressusciter l’Acte sur l’éducation pour remplacer l’Acte des écoles, présentement en vigueur. En pratique, cela annulerait la loi qui interdit au personnel scolaire de révéler aux parents d’un élève que celui-ci est membre d’une alliance gai-hétéro.

Aimee, 16 ans, s'inquiète pour la sécurité des élèves LGBT si la protection légale entourant leur confidentialité est abolie. Photo : gracieuseté d'Aimee

« Nous protestons contre cette politique parce que, parfois, ce n’est pas du tout dans l’intérêt de ces élèves, lorsqu'ils rentrent à la maison, que leurs parents soient au courant qu’ils sont membres d’une GSA », explique Aimee, élève de 10e année et coorganisatrice de la manifestation.

Elle a demandé à Radio-Canada de ne pas révéler son nom de famille, car, comme les autres organisateurs du mouvement, elle a reçu des messages haineux en ligne dans les dernières semaines.

L'adolescente ne sait pas combien il y aura de participants, mais la page Instagram qu’elle a créée avec deux de ses camarades de classe pour l'occasion a amassé plus de 3600 abonnés en moins de deux semaines.

Le nouveau gouvernement a promis de maintenir le cadre législatif qui permet aux élèves albertains de former une GSA dans leur école et de s'y joindre dès qu’ils en expriment le souhait. Il veut cependant permettre aux enseignants de transmettre cette information aux parents.

« On veut envoyer ce message au gouvernement : "On sait que vous faites cela pour nous, mais on ne veut vraiment pas que vous le fassiez" », dit Aimee.

Un enjeu politique

Darren Lund est un professeur en éducation à l'université de Calgary qui a participé à la création de la première alliance gai-hétéro en Alberta, il y a 20 ans. Il est surpris que les GSA soient encore un sujet controversé et déplore le fait qu'elles soient devenues un enjeu politique.

« Pourquoi est-ce que quelqu’un introduirait une législation qui va à l’encontre d’absolument tout ce qu’on sait sur les GSA, dont l'importance que ce soit un espace sécuritaire? » questionne Darren Lund.

C’est devenu un enjeu politique, pour se conformer à la volonté d’un petit groupe d’Albertains, qui sont plus préoccupés par les droits des parents que par le besoin des élèves de se sentir en sécurité à l’école. Darren Lund, professeur en éducation à l'université de Calgary

L’Alberta est devenue la seule province canadienne à légiférer pour garantir la confidentialité des élèves qui adhèrent à une alliance gai-hétéro en 2017. Cette décision a suscité une vive opposition menée par des écoles catholiques.

Le PCU était le seul des quatre principaux partis durant les dernières élections provinciales à vouloir annuler cette disposition de la loi. Jason Kenney affirme que c’est uniquement dans le but de faciliter l’intervention des parents auprès de leurs enfants qui pourraient être dans une situation vulnérable.