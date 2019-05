« Il faut rendre les communautés plus résilientes aux catastrophes », selon Ralph Goodale

De passage à Ottawa et dans l’Est ontarien jeudi matin, pour constater l'ampleur des inondations, il a martelé que nettoyer sera toujours plus coûteux qu’investir dans des mesures pour limiter ou s’adapter aux changements climatiques . Une telle approche permettra d’économiser à plus long terme, selon lui.

Il est par ailleurs trop tôt pour évaluer le coût de la facture, alors que quatre provinces doivent composer avec les inondations. Le ministre Goodale a cependant reconnu que le niveau de l’eau dans la région de la capitale nationale était plus élevé qu’en 2017.

On pourrait penser que les conséquences seront plus importantes , a-t-il ajouté, mais la réponse a été plus rapide, il y a une meilleure coordination et nous étions mieux préparés .Les pertes seront malgré tout très importantes .

Il a aussi rappelé que le gouvernement fédéral offrait déjà un programme de remboursement aux municipalités et aux provinces pour couvrir les frais en cas de catastrophe naturelle.

La pointe se fait toujours attendre

De son côté, le maire d’Ottawa, Jim Watson, a rapporté que le niveau de l’eau devrait atteindre un sommet jeudi dans l’ouest de la ville et vendredi, dans l’est. La situation devrait ensuite se stabiliser pendant environ une semaine, avant que l’eau commence à descendre.

Cette dernière phase sera longue a prévenu Jim Watson. Le nettoyage sera énorme , a-t-il concédé. Il a d’ailleurs lancé un appel aux bénévoles pour qu’ils demeurent présents durant les prochaines semaines.

Ottawa consacre 2 milliards de dollars dans le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) pour financer la construction d’infrastructures ou pour modifier ou renforcer celles existantes, en lien avec les changements climatiques.

Un outil pour mieux prévoir les inondations

Ralph Goodale a par ailleurs précisé que le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) permettra de mieux comprendre et prédire la variation du niveau des cours d’eau. Cela se fait déjà de différentes façons au pays, mais nous avons besoin d’un système plus cohérent et plus complet pour anticiper où les inondations pourraient se produire , a expliqué le ministre.

Un tel outil permettra, par exemple, d’identifier des endroits où il serait nécessaire de construire des digues ou des barrages. Il faudra un effort concerté des trois paliers de gouvernement, mais aussi du secteur privé et de l’industrie de l’assurance , a ajouté le ministre Goodale.