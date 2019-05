De l'argent à la rescousse du refuge pour femmes L.U.N.E

Le ministère de la Sécurité publique et le Secrétariat à la condition féminine lui octroient, respectivement, les sommes de 42 000 dollars et 45 000 dollars.

Ces financements permettront d’héberger des femmes vulnérables tout au long de l’année 2019-2020, explique la directrice générale du refuge, Chantal Simoneau.

C’est une excellente nouvelle! C’est très sécurisant pour les femmes, autant les paires aidantes que les intervenantes. […] On a rencontré cette année 209 femmes différentes. C’est beaucoup de femmes qui risquaient de se ramasser sans aucun endroit pour aller dormir. Chantal Simoneau, directrice générale

Ces sommes viennent ainsi s’ajouter à celles déjà accordées par le Ministère de la Santé et des Services sociaux (18 000 dollars par année) et la Ville de Québec (15 000 dollars par année),

La Ville de Québec a d'ailleurs accordé 25 000 dollars supplémentaires au refuge pour l’aider à assurer sa survie pour la période 2018-2019.

Qui plus est, une campagne de sociofinancement a permis de recueillir plus de 60 000 dollars en donation. C'est donc plus de 200 000 dollars qui permettront à l'organisation de se maintenir à flot.

L'aide financière en bref : Ministère de la Sécurité publique : 42 000 $ pour 2019-2020

42 000 $ pour 2019-2020 Secrétariat à la condition féminine : 45 000 $ pour 2019-2020

45 000 $ pour 2019-2020 Ministère de la Santé et des Services sociaux : 18 000 $ par année

18 000 $ par année Ville de Québec : 15 000 $ par année puis 25 000 $ supplémentaires pour 2019-2020

15 000 $ par année puis 25 000 $ supplémentaires pour 2019-2020 Campagne de sociofinancement : 60 000 $ Total : 205 000 $

« C’est un hébergement qui ouvert 18 heures par jour, répond d’emblée Madame Simoneau lorsqu’interrogée sur la répartition des sommes. C’est six employés. […] C’est de la nourriture pour les femmes, les locaux, le savon pour nettoyer le linge, c’est l’électricité… ».

Chaque nuit, ce sont près de douze femmes qui s'y reposent.

Beau temps mauvais temps

Si l’hiver pose chaque année des obstacles au refuge, en raison du mercure qui chute sous les -20 degrés Celsius, l’arrivée du beau temps apporte également son lot de défis.

La hausse de fréquentation dans les lieux publics, notamment par les touristes, vient accroître le niveau de risque pour les travailleuses du sexe qui n’ont nulle part où aller.

Davantage de femmes pourraient alors se tourner vers le refuge.

Quant à l’âge moyen des femmes qui fréquentent le refuge pendant cette période de l’année, il est à la baisse, note Madame Simoneau

À son plus haut niveau, l’établissement, mis sur pied en 2012, a logé vingt-cinq femmes le temps d’une nuit d’été.

De l’espoir à l’horizon pour la clinique SABSA

La clinique SABSA, qui offre près de 3600 consultations par année à des patients qui ont une santé précaire, pourrait également tourner la page sur un chapitre difficile sur le plan financier.

Québec financera la coopérative de solidarité SABSA. L'annonce a été faite par la ministre de la Santé Danielle McCann lors de l'étude des crédits de son ministère hier.

« Le dossier est presque réglé. On est dans l’antichambre », a déclaré le ministre.

Le montant que recevra la clinique médicale située dans le quartier Saint-Roch n’a toutefois pas été précisé.