Une semaine de perfectionnement en banlieue de New York pour Des Sourcils

Le trio de jazz manouche de Québec Des Sourcils revient du festival Django à gogo qui se tenait à Maplewood non loin de New York. Les membres ont profité de l'événement pour se perfectionner aux côtés de grands noms du jazz manouche.

Les guitaristes Mathias Berry et Antoine Angers de même que le contrebassiste du groupe Alexis Taillon-Pellerin participaient au festival et camp de perfectionnement organisé depuis une douzaine d’années par le guitariste Stéphane Wrembel, français d'origine, mais vivant aux États-Unis.

Le groupe est actuellement dans un processus de recherche des sources du jazz manouche. Pour les musiciens, une telle semaine de formation au-delà des outils acquis dans les cours universitaires était essentielle.

« Quand t’es à l’école, t’as plein de trucs à faire, t’as des dealines, des notes, plusieurs choses à côté de l’art. Ça prend beaucoup de place. Quand tu pars, c’est là que l’apprentissage commence », dit Mathias Berry.

De plus, le jazz manouche est un style qui n’est pas enseigné à l’école d'où l’importance de participer à ce type d’événement.

Rencontre avec la tradition

Pendant la semaine, le groupe a été en contact avec Serge Krief, Raphaël Faÿs, Simba Baumgartner, l’arrière-petit-fils de Django Reinhardt.

La rencontre avec ces artistes est particulièrement formatrice, explique Mathias.

« Tu peux aller sur YouTube et apprendre ces trucs-là, mais tu ne peux pas l’apprendre aussi bien que quand t’es en contact avec ces gens-là. Toute la tradition de la guitare manouche c’est ça. C’est le papa qui montre à jouer de la guitare à ses enfants. On vient essayer de reproduire cette transition-là, même si on n’est pas des gitans nous-mêmes ».

Il ajoute que les musiciens de la trempe de ces grands noms pratiquent encore des heures et des heures par jour.

Bien que les formateurs étaient essentiellement des virtuoses de la guitare, tous les musiciens de Des Sourcils y ont trouvé leur compte, y compris Alexis Taillon-Pellerin, contrebassiste de la formation.

« Ça reste pertinent d’aller faire ça pour comprendre un peu mieux les racines du genre et apprendre le langue. C’est pertinent de savoir qui on accompagne, qu’est-ce qu’on doit appuyer. Après tout, la contrebasse, c’est l’instrument d’accompagnement du jazz manouche », dit-il.

Laisser le temps de digérer

Au lendemain de la formation, le groupe a du mal à synthétiser tout ce qui a été appris au camp de perfectionnement.

Il faudra du temps pour assimiler la quantité d’informations livrées en peu de temps par différents professeurs.

« On pourrait dire qu’on a appris des exercices techniques de jazz manouche de main gauche et main droite, on a appris des solos, mais je ne pense pas que ça se résume aussi facilement », affirme Mathias Berry.

Selon lui, l’assimilation des connaissances acquises se fera sentir au cours de la prochaine année.

L’album Baignade de Des Sourcils est sorti depuis à peine plus d’un an. Le groupe a déjà quelques nouvelles compositions à l’essai.

Le groupe est en résidence au bar le St-Angèle à Québec lors des soirées laboratoires Club chaud, un mercredi sur deux.

La prochaine soirée avec Des Sourcils se tiendra le 15 mai à 20 h 30.