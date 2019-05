Le pilote automatique de Tesla montré du doigt dans la mort d'un conducteur

D’après un rapport d’accident (Nouvelle fenêtre) du Conseil national de la sécurité des transports des États-Unis (NTSB), Walter Huang, un ingénieur d’Apple, utilisait le mode pilote automatique sur l’autoroute le matin du 23 mars 2018. À l’approche d’une sortie d’autoroute, son véhicule a dévié vers la gauche et a accéléré avant de heurter un muret de béton à une vitesse d’environ 114 km/h.

La famille de M. Huang accuse aujourd’hui Tesla de négligence, parce que l’entreprise aurait selon elle omis de prévenir ses clients des risques qu’un tel accident survienne.

Un logiciel Autopilot « inachevé »

D’après la poursuite, Tesla savait ou aurait dû savoir « que la Tesla Model X avait de bonnes chances de causer des blessures à ses occupants en sortant des voies routières et en frappant des objets fixes lorsqu’elle est utilisée d’une manière raisonnablement prévisible ». La famille de M. Huang croit que Tesla aurait dû effectuer un rappel, compte tenu de ces risques.

Les poursuivants ajoutent que le véhicule conduit par Walter Huang ne possédait pas certains dispositifs de sécurité, dont un système de freinage d’urgence automatisé, pourtant courants sur d’autres voitures semi-autonomes plus abordables.

Walter Huang est mort parce que « Tesla teste son logiciel Autopilot inachevé sur de vrais conducteurs », a affirmé B. Mark Fong, l’avocat de la famille, rapporte Bloomberg.

Le département des Transports de la Californie est également accusé dans cette affaire pour avoir omis de réparer un amortisseur d’impact situé sur le muret de béton que la voiture de Walter Huang a heurté. Cet amortisseur avait été endommagé dans un autre accident quelques jours plus tôt.

Le conducteur n’a pas réagi

Tesla n’a pas commenté cette poursuite, qui s’ajoute à une autre déposée cette semaine par un autre conducteur impliqué dans un accident similaire, d’après Bloomberg.

Dans un billet de blogue (Nouvelle fenêtre) publié l’an dernier après l’accident, le fabricant automobile a indiqué que le conducteur avait eu environ cinq secondes et une distance de 150 mètres pour réagir au danger, mais qu’il n’a rien fait.

Le rapport d’accident du NTSB indique effectivement que les mains du conducteur n’ont pas été détectées sur le volant par les capteurs de la Tesla au cours des six secondes précédant l’impact. Le NTSB ajoute que M. Huang n’a pas non plus appuyé sur la pédale de frein.

Les données récoltées par Tesla avant et pendant l’accident n’ont pas été dévoilées à la famille de Walter Huang, selon B. Mark Fong.