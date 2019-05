La statue de David Bowie sera au Musée Grévin de Montréal

Après Charles Aznavour, Céline Dion, Lady Gaga, John Lennon, Charlie Chaplin et Katy Perry, ce sera au tour du chanteur britannique, mort en janvier 2016 d'un cancer, de figurer parmi les artistes présents au Musée.

« Musique, cinéma, mode... David Bowie est un artiste complet et accompli qui a marqué des générations, et c'est un grand bonheur pour Grévin de rendre hommage à cette personnalité visionnaire et talentueuse », a souligné par voie de communiqué Kathleen Payette, directrice générale de Grévin Montréal.

L'artiste au look androgyne avait lancé son dernier album, Blackstar, quelques jours avant sa mort, le 8 janvier 2016, jour de son 69e anniversaire.

Visionnaire aux tenues flamboyantes, David Bowie a vendu 140 millions de disques au cours de sa carrière, qui aura survolé cinq décennies. Chanteur et musicien, il a expérimenté de nombreux genres musicaux, en plus de faire des incursions dans les milieux du cinéma, de la mode, du théâtre et de la peinture.

La statue d’un autre artiste international, Michael Jackson, figurait au Musée Grévin. Cependant, elle a été retirée en mars dernier, car elle était endommagée. Ce retrait concordait toutefois avec le début de la diffusion du documentaire Leaving Neverland. Le film, qui présentait le témoignage de deux hommes alléguant avoir été agressés sexuellement par Michael Jackson, venait d’être diffusé sur les ondes de HBO. La statue n’a pas été remise en place.