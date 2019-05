L’agent n’a pas réussi à trouver la mère de l’ourson dans les alentours.

Compte tenu de sa taille et de son âge, et craignant qu’il ne puisse survivre seul, nous avons décidé de le “mettre en détention” , affirme le Service de police de Timmins dans un communiqué.

À leur naissance, les oursons noirs ne pèsent en moyenne que 225 grammes. Photo : Service de police de Timmins

Le service policier a entrepris des démarches avec le ministère des Richesses naturelles et des Forêts pour transporter l’ourson au centre de réadaptation pour ours noirs Bear with Us, près de Huntsville, au Nord de Toronto.

Mike McIntosh, directeur du centre, explique que l’ourson sera réhabilité jusqu’à l’âge de 18 mois, avant d’être remis en liberté.

Début de la gallerie de 3 items. Appuyer sur le bouton pour passer la gallerie. Image / de 3 Mettre le carousel en mode plein écran Voir l'image précédente Voir l'image suivante La police de Timmins a trouvé un ourson de 2,7 kilogrammes dans une résidence de la rue Dwyer, à Schumacher. Photo : Aucune/Service de police de Timmins Photo : Aucune / Service de police de Timmins L'ourson pleurait dans un recoin de la résidence lorsque l'agent l'a trouvé. Photo : Aucune/Service de police de Timmins Photo : Aucune / Service de police de Timmins L'ourson sera réhabilité dans la région de Huntsville avant d'être remis en liberté. Photo : Aucune/Service de police de Timmins Photo : Aucune / Service de police de Timmins La police de Timmins a trouvé un ourson de 2,7 kilogrammes dans une résidence de la rue Dwyer, à Schumacher. Photo : Aucune/Service de police de Timmins Photo : Aucune / Service de police de Timmins La police de Timmins a trouvé un ourson de 2,7 kilogrammes dans une résidence de la rue Dwyer, à Schumacher. Photo : Aucune/Service de police de Timmins Photo : Aucune / Service de police de Timmins

L'ourson pleurait dans un recoin de la résidence lorsque l'agent l'a trouvé. Photo : Aucune/Service de police de Timmins Photo : Aucune / Service de police de Timmins

L'ourson sera réhabilité dans la région de Huntsville avant d'être remis en liberté. Photo : Aucune/Service de police de Timmins Photo : Aucune / Service de police de Timmins Fin de la gallerie de 3 items. Appuyer sur le bouton pour retourner au début du gallerie.

L’orphelin sera nourri à la bouteille pendant quelques jours, explique M. McIntosh, le temps qu’il s’habitue au goût du substitut de lait maternel.

Ensuite, il boira du lait maternisé dans un plat jusqu’à la fin juin , ajoute-t-il.

L’expert en réhabilitation souligne que les ours noirs sont principalement végétariens et se nourrissent surtout de baies.

Il n’est donc pas nécessaire de leur montrer à chasser.