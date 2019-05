Hausse salée des droits de scolarité des étudiants étrangers au CCNB

La nouvelle leur a été communiquée le 11 avril par un courriel de l’établissement. Elle précise avoir besoin d’augmenter les droits pour financer certains services offerts aux étudiants étrangers, comme le soutien avant l’arrivée, l’accueil et l’accompagnement pendant les premiers jours, les conseils en matière d’emploi et d’immigration, le soutien à l’apprentissage, les cours de langue, etc.

Et pour ajouter à l’injure, le CCNB a également avisé les étudiants étrangers que la bourse de recrutement qui leur était offerte serait réduite de moitié. De 2000 $, elle passe à 1000 $.

Aucune décision n’a encore été prise au sujet d’une éventuelle augmentation qui toucherait aussi les étudiants canadiens.

Boris Atcha, un étudiant de première année au CCNB de Dieppe et originaire du Gabon, a du mal à digérer la nouvelle. Surpris, premièrement, et un peu fâché quand même parce que c’est pas normal : on aurait dû nous donner un préavis ou nous amener la nouvelle un peu plus doucement.

Boris Atcha estime que l'établissement aurait dû mieux préparer les étudiants étrangers à cette hausse. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

Les étudiants étrangers en colère

Dans l’entrée du CCNB de Dieppe, mercredi, un groupe d'étudiants s’était rassemblé pour discuter de la question. Les critiques fusaient.

Ce n’est pas parce que nous sommes des étudiants internationaux que nous n’avons pas de voix et qu’on doit nous imposer des choix , lançait l’une.

Ça ne va pas motiver les personnes à venir , déclarait une autre, en soulignant que le Nouveau-Brunswick courtise les étudiants étrangers et tente d’en faire des immigrants pour compenser sa dénatalité.

Kenza Bennouna, originaire du Maroc, représente sa classe de planification financière. La décision du CCNB a mis à mal, justement, les scénarios budgétaires qu’avaient préparés ses confrères et consoeurs, dit-elle.

Je serai en mesure de gérer des budgets, et là, je vois que le budget de toute ma classe… Il n’y a plus de budget en fait.

Kenza Bennouna affirme que ses parents se sont serré la ceinture pour lui permettre de venir étudier au Canada. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

Elle note qu’un grand nombre d’étudiants étrangers ne sont pas fortunés.

Mes parents se sont serré la ceinture pour que je puisse continuer mon programme. Ce n’est pas acceptable, je ne peux accepter cela. Kenza Bennouna, étudiante au CCNB de Dieppe

En ce qui concerne la justification de l’augmentation, c’est-à-dire les services fournis aux étudiants étrangers, elle affirme : « Je n’ai pas reçu ces services-là personnellement ».

Une pétition

Les étudiants du CCNB de Dieppe font circuler une pétition pour inciter le CCNB à faire marche arrière.

Une pétition circule pour inciter le CCNB à revenir sur sa décision. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

Dans un courriel, le CCNB précise qu’en dépit de la hausse, ses droits de scolarité pour les étudiants étrangers demeureront parmi les plus bas au niveau des collèges privés et publics en Atlantique .

Avec les informations de Wildinette Paul