Jimmy Bouchard écope de 7 ans de pénitencier

Le juge Jean Hudon condamne Jimmy Bouchard à sept ans de pénitencier pour avoir comploté dans le but de tuer son ex-conjointe en 2013 et 2016.

L’homme de Saint-Stanislas au Lac-Saint-Jean avait plaidé coupable à cinq chefs d’accusation en janvier relativement à ces événements. Il avait fabriqué des explosifs et avait songé à embaucher un tueur à gages pour arriver à ses fins. Il souhaitait ainsi obtenir la garde de son fils.

L’avocat de la défense demandait un peu plus de trois ans d’emprisonnement alors que la procureure aux poursuites criminelles et pénales réclamait six ans.

Plus de détails suivront