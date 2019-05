Meurtre de Daphné Huard-Boudreault : son ex-petit ami, Anthony Pratte-Lops, avoue son crime

Anthony Pratte-Lops, accusé du meurtre de Daphné Huard-Boudreault à Mont-Saint-Hilaire, plaide coupable à une accusation réduite de meurtre non prémédité.

En vertu de l'entente conclue entre la Couronne et la défense, le jeune homme devrait écoper d'une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération avant 18 ans.

Anthony Pratte-Lops avait été cité à procès en novembre 2017. Celui-ci devait se tenir au palais de justice de Saint-Hyacinthe.

Un crime qui a choqué le Québec

Daphné Huard-Boudreault a été assassinée le 22 mars 2017 en allant chercher des effets personnels dans l'appartement où elle habitait. La rupture avec Anthony Pratte-Lops était récente et elle avait demandé l'intervention des policiers quelques heures plus tôt en raison du comportement de son ex-petit ami. Or, le meurtre s'est produit avant l'arrivée des policiers qui devaient l'accompagner.

Une enquête du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) avait été mise en place pour évaluer le travail des policiers dans le dossier. Son rapport a été transmis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), mais ce dernier a conclu en mars dernier que « l’analyse de la preuve [n'avait pas relevé] la commission d’une infraction criminelle par les policiers de la Régie intermunicipale de police de Richelieu-Saint-Laurent ».

Le DPCP a toutefois promis de publier, une fois les procédures criminelles terminées, un communiqué « résumant les faits survenus lors de cet événement et expliquant les motifs au soutien de la décision du DPCP ».

