Un employé du CISSS-AT affirme ne pas recevoir la hausse de salaire qui lui est due

Un employé du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue déplore le fait d'être passé du 8e au 5e échelon en raison de la relativité salariale qui a eu lieu partout au Québec. La seule façon d'obtenir sa hausse de salaire est de démissionner et d'être réengagé.

Maxime Richard est technicien en orthèse-prothèse pour le CISSS-AT. Le calcul qui a eu lieu dans le cadre de la relativité salariale a fait en sorte que son salaire aurait dû augmenter de 3,25 $ de l'heure.

La relativité salariale est une modification importante qui a permis de revoir la structure salariale des différents corps de métier en santé puisque, dans certains cas, elle datait de plus de 30 ans.

Comme il s'agit d'une hausse importante, le CISSS-AT a baissé le salaire de ses collègues et lui de 3 échelons. À l'échelon 5, il reçoit finalement une hausse beaucoup moins élevée, soit de 0,50 $ de l'heure.

C'est comme si j'avais travaillé 3 ans dans le vide et qu'on ne reconnaissait plus mon expérience ,affirme Maxime Richard.

Maxime Richard est technicien en orthèse/prothèse pour le CISSS-AT. Photo : Courtoisie

Un nouvel employé avec la même expérience que lui serait pourtant engagé à l'échelon 8. Il croit que la situation n'est pas logique.

La réponse que mon employeur et mon syndicat m'ont dit c'est que mon seul moyen d'avoir mon échelon 8, c'est de démissionner et de me faire embaucher par le même employeur, je perdrais mon ancienneté ou quelqu'un d'autre prendrait ma place, ça n'a pas de sens , résume-t-il.

Maxime Richard affirme que cette hausse de 3,25 $ de l'heure était pourtant justifiée.

Ma technique comparée à toutes les autres techniques en santé était vraiment sous-payée d'environ 3 ou 4 $ de l'heure alors c'était juste de rattraper les autres techniques en santé , ajoute-t-il.

Le répondant politique pour l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, APTS, Jacques-Michel Audet, qui représente les techniciens en orthèse/prothèse, assure que l'employeur sera interpellé.

Cette semaine il va y avoir un avis qui va être envoyé à tous les employeurs du réseau de la santé pour leur demander de respecter l'échelon et l'expérience de nos membres , réagit Jacques-Michel Audet

Le syndicat assure qu'un grief sera ensuite déposé si l'employeur refuse de faire des changements. Le Centre intégré de santé et de services sociaux affirme que l'entente sur les relativités salariales a été négociée avec les différentes centrales syndicales. L'organisation assure que le personnel syndiqué visé a eu l'occasion de se prononcer sur cette entente, puisqu'elle a été approuvée par les membres.