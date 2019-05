Drake détrône Taylor Swift aux Billboard Music Awards

Drake a notamment brillé dans les catégories du meilleur artiste, de l'artiste le plus écouté en diffusion en continu, du meilleur album de rap et du meilleur artiste masculin.

Ses remerciements sont allés à sa mère. Je veux juste remercier ma mère pour ses efforts acharnés , a-t-il déclaré.

Je veux te remercier, maman, pour toutes les fois où tu m'as conduit au piano. Drake

Pour toutes les fois où tu m'as conduit au basketball et au hockey [...], a-t-il ajouté. Pour toutes les fois où tu m'as conduit [sur le tournage de] Degrassi [la série canadienne dans laquelle Drake a joué quand il était plus jeune]. Peu importe combien de temps il m'a fallu pour trouver ce que je voulais faire, tu as toujours été là pour me conduire.

Cardi B et Ariana Grande récompensées

Le prix de la meilleure artiste féminine a été décerné à la chanteuse Ariana Grande. Quant à la rappeuse Cardi B, qui dominait la soirée avec 21 nominations, elle est repartie avec six trophées, dont ceux de la meilleure rappeuse et de la meilleure chanson de rap.

Dans la catégorie du meilleur duo ou groupe, c'est le groupe de pop coréenne BTS qui a remporté le prix.

La cérémonie a été ponctuée par les prestations de Taylor Swift, qui a ouvert la soirée en chantant sa nouvelle création ME! avec Brendon Urie, du groupe Panic! at the Disco, de Madonna, qui a chanté pour la première en public son dernier titre, Medellin, et des chanteuses Paula Abdul et Mariah Carey. Cette dernière s'est vu remettre un prix Icône.

Les chanteurs Brendon Urie, du groupe Panic! at the Disco, et Taylor Swift lors des Billboard Music Awards en 2019. Photo : getty images for dcp / Kevin Winter

Dan Reynold, d'Imagine Dragons, à la défense de la cause LGBTQ

La soirée a également été marquée par l'intervention de Dan Reynolds, le leader du groupe Imagine Dragons. En montant sur scène pour recevoir le prix du meilleur groupe de rock, il a dénoncé les thérapies de réorientation sexuelle imposées aux personnes homosexuelles.