Des accusations déposées plus rapidement malgré l'augmentation du nombre de vols à main armée

Le nombre de vols à main armée à Winnipeg a augmenté rapidement au cours des cinq dernières années, mais la police porte des accusations plus rapidement qu'auparavant.

Les vols à main armée dans des lieux publics sont passés de 1081 en 2014 à 1797 en 2018, une augmentation de plus de 65 %, selon le Service de police de Winnipeg.

Dans environ 30 % des cas, la police a porté des accusations, la même proportion qu'en 2014.

Le temps moyen nécessaire pour que des accusations soient portées a considérablement diminué, passant de 31,9 jours en 2014 à 17,8 jours en 2018.

« Je suis le premier surpris, affirme le porte-parole de la police de Winnipeg, Rob Carver. Cela montre qu'il y a beaucoup de travail qui est fait pour s'assurer de résoudre les crimes. »

« Nous avons réorganisé notre unité des crimes majeurs et je sais que sa capacité à consacrer plus de ressources aux crimes contre les personnes et aux crimes violents peut expliquer en partie ces statistiques », explique le porte-parole de la police.

Cependant, la grande augmentation du nombre de caméras de surveillance est probablement un facteur plus important, dit-il.

« Une grande partie des crimes que nous sommes en mesure de résoudre finit par être liée à une vidéo, ajoute M.Carver. Les gens sont heureux de dire qu’ils ont une vidéo dans leur ordinateur pour nous. »

L'utilisation de la méthamphétamine cause des problèmes aux enquêteurs. Selon Rob Carver, l’implication de la méthamphétamine dans des crimes peut rendre plus difficile la résolution de ceux-ci.

« Souvent, il n'y a pas de lien entre la victime et le suspect, affirme M. Carver. Je dirais qu’il y a de quatre à sept incidents liés à la méthamphétamine chaque jour. »