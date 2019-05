Les riverains de l'Outaouais n'en ont pas fini avec la montée des eaux

Alors que le niveau des eaux se stabilise dans la région de Montréal, en Outaouais et dans l'Est ontarien, les rivières doivent continuer de monter au moins jusqu'à vendredi avant d'amorcer leur décrue, mettant à rude épreuve la patience de milliers de sinistrés.

Bien que les précipitations des dernières heures n’aient pas été aussi abondantes que prévu, les citoyens de l’Outaouais, d’Ottawa et de l’Est de l’Ontario devront se résigner à regarder l’eau monter au moins jusqu’au week-end, avant que les flots ne commencent à se retirer.

Selon les experts, la rivière des Outaouais, gonflée par des pluies printanières très abondantes et la fonte des neiges n’a pas encore atteint son niveau le plus élevé. Elle devrait cependant le faire au cours du week-end avant de commencer à baisser au cours de la semaine prochaine si les estimations des services hydrographiques sont exactes.

Dans plusieurs secteurs, entre autres à Gatineau, Aylmer et à Ottawa, le niveau des eaux devrait franchir aujourd’hui de plusieurs dizaines de centimètres les seuils atteints lors des inondations « historiques » de 2017.

De sorte que des zones qui ont été épargnées jusqu’ici par les inondations pourraient être inondées dans les prochaines heures.

Il est toutefois peu probable que la rivière des Outaouais se remette à remonter après avoir atteint ce pic, comme elle l’avait fait en 2017, souligne la Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais (CPRRO).

Plus en aval, sur le fleuve Saint-Laurent, le niveau des eaux se stabilise, alors que les secteurs protégés par des digues commencent à être asséchés sur les rives du lac des Deux Montagnes et du lac Saint-Louis, précise Éric Houde, porte-parole de la Sécurité civile du Québec.

Une troisième digue temporaire est en construction à Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour contenir la montée des eaux du lac des Deux Montagnes. Photo : Radio-Canada / Caroline Girard

Une troisième digue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Mercredi, plusieurs centaines de citoyens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac ont ainsi pu retourner dans leur demeure inondée pour constater l’ampleur des dégâts dans les secteurs asséchés par la construction de digues temporaires.

À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, les autorités, qui travaillent à construire une troisième digue, espèrent avoir asséché 95 % de la zone envahie par les eaux d’ici samedi, si tout se déroule comme prévu. Il aura fallu transporter à la hâte plus de 100 000 tonnes de gravier pour ériger ces trois digues.

Rappelons que le pont Galipeault de l’autoroute 20 qui relie l’île de Montréal à la Montérégie via l’île Perrot, est toujours fermé à la circulation en raison du niveau très élevé des eaux dans le secteur.

La situation semble également se stabiliser sur les rives du lac Saint-Pierre, plus en aval sur le fleuve Saint-Laurent.

Le fleuve Saint-Jean se retire au Nouveau-Brunswick

Fay Keenan-Mossop, résidente de Maugerville au Nouveau-Brunswick depuis 47 ans, photographiée le 22 avril 2019. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Pendant ce temps, au Nouveau-Brunswick, les eaux du fleuve Saint-Jean poursuivent lentement leur retrait de sorte qu’on a pu rouvrir entièrement mercredi l’autoroute transcanadienne qui était toujours fermée dans le secteur de Jemseg.

L'Organisation des mesures d'urgence du Nouveau-Brunswick estime cependant que le fleuve Saint-Jean devrait demeurer encore plusieurs jours au-dessus du niveau d’inondation.

Pendant ce temps, près de 11 000 personnes sont toujours évacuées au Québec où 7200 résidences sont envahies par les eaux depuis plus de deux semaines déjà. Plusieurs centaines de citoyens sont également évacués dans l’est de l’Ontario et au Nouveau-Brunswick.

Plus de 2300 militaires sont par ailleurs toujours déployés en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick pour prêter main-forte aux autorités et aux citoyens aux prises avec ces importantes inondations.

Des militaires ont été dépêchés à Saint-André-d'Argenteuil pour aider la population à faire face aux inondations. Photo : Radio-Canada / Vincent Rességuier

Des citoyens à bout de patience

Mais la patience des sinistrés mise à rude épreuve s’amenuise au fil des jours. C’est notamment le cas de près de 150 personnes qui ont été évacuées d’urgence jeudi dernier à Grenville-sur-la-Rouge par crainte d’une rupture du barrage de la Chute-Bell, situé en amont sur la rivière Rouge.

Or, le barrage a tenu le coup et les citoyens dont les résidences n’ont pas été inondées réclament de pouvoir rentrer chez eux. Ils ont exprimé leur colère mercredi lors d’une réunion d’information où Hydro-Québec a expliqué que le courant est encore trop fort pour effecteur des inspections de sécurité et des réparations sur le barrage qui a été submergé par les eaux la semaine dernière.