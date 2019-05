Service de police municipal : la Ville de Dryden recommande le statu-quo

Le comité souligne qu’une transition à la PPOPolice provinciale de l’Ontario coûterait dès lors quatre millions et demi de dollars.

Les économies pour Dryden se feraient sentir seulement au bout de cinq ans, lit-on dans le rapport.

Toutefois, il n’y a aucune garantie que les coûts des services demeureront les mêmes.

Dans son rapport final, le comité note que la gouvernance, les finances, les répercussions sur les employés et les perceptions du public ont toutes été prises en compte avant de recommander le statu-quo.

Dans le cadre de son analyse, le rapport note qu’en passant à la PPOPolice provinciale de l’Ontario , la commission locale des services policiers perdrait la capacité de tenir le chef de police directement responsable des opérations policières.

Les négociations budgétaires et syndicales ne s’effectueraient plus à une table locale et la municipalité aurait moins de contrôle sur les services de police , indique le rapport.

Services à la communauté

La municipalité a un poste d’agent des services communautaires.

Dans l’éventualité d’un transfert, ce poste à temps plein le rapport note qu’il serait partagé avec les communautés avoisinantes.

Il en coûterait au départ 4,5 M$ à la municipalité pour joindre les rangs de la PPO et les économies se réaliseraient seulement après cinq ans selon le rapport. Photo : Radio-Canada / Dave Chidley/CBC

Les agents et les employés actuels du corps policier municipal n’ont pas de postes garantis à la Police provinciale de l’Ontario, indique le rapport.

Les commentaires du public ont aussi appuyé le maintien du service municipal.

Une décision est attendue au cours de la semaine du 20 mai 2019.