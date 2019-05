Catherine Dorion présente des affiches anti-3e lien installées sur l’île d’Orléans

Foi de Catherine Dorion, de plus en plus d'affiches contre le troisième lien feront leur apparition sur l'île d'Orléans pour souligner l'opposition de nombreux insulaires au projet.

La députée de Québec solidaire invite d'ailleurs les résidents de l’île à installer sur leur propriété ces pancartes produites et payées par des opposants au troisième lien.

Ces affiches montrent une vue générale de l’île d’Orléans à l’automne. Un superbe cliché de l’historien Pierre Lahoud.

« Cette affiche est merveilleuse. C'est pour mettre sur vos terrains. Ça fait partie des mobilisations, une façon de dire : “on n’est pas gêné d'être contre ça”. Parce c'est un projet ridicule et on veut s'afficher comme ça. », a expliqué Catherine Dorion à une soixantaine de personnes réunies mercredi soir à l’Espace Félix-Leclerc.

Mobilisation citoyenne « essentielle »

Cette mobilisation citoyenne est « essentielle » face à la détermination du gouvernement à lancer ce projet controversé, souligne la députée à l'origine de cette assemblée.

« On est à l’île d’Orléans. On est à un endroit que non seulement les insulaires ont choisi à cause de son calme, sa beauté patrimoniale et naturelle, mais c’est aussi un joyau du Québec ».

Il y a à peu près 1 million de personnes qui visitent chaque année l’île d’Orléans pour sa beauté, puis là, on veut faire passer dessus une autoroute à 4 voies. Catherine Dorion, députée de Québec solidaire

« Il y a juste une mobilisation citoyenne qui peut arrêter ça. S’il n’y avait pas eu de mobilisation citoyenne, en ce moment, il y aurait une autoroute sur le bord de la rivière Saint-Charles, à Québec », a ajouté Catherine Dorion.

Catherine Dorion s'est adressée à une soixantaine de personnes pour la plupart déjà contre le 3e lien à l'est. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Des opposants… qui ne résident pas sur l’île d’Orléans

La grande majorité de l’auditoire était déjà vendue à la cause. « On se parle entre nous autres. Tout le monde est contre le troisième lien ici », a d’ailleurs soulevé l'un des auditeurs.

Résident de l'île d'Orléans, François Bouffard est à même de constater que plusieurs opposants au projet ne sont pas des insulaires.

« La vraie question est notre pont de l'île, et non pas le troisième lien qui est accessoire. Ici, beaucoup de gens ne sont même pas de l'île d'Orléans. Je pense qu'ils prennent un peu les résidents de l'île d'Orléans en otages pour leur cause politique. Ça, je trouve ça malheureux ».

Si on est contre, et bien qu'on propose quelque chose de mieux. Alors que juste défaire, pour moi ça ne donne rien. François Bouffard, résident de l'île d'Orléans

Un projet qui n'a « aucun sens »

Dominique Violette était l'une des « non-insulaires » sur place mercredi soir. Elle habite en face, sur la Côte-de-Beaupré, et s’est rendue à la rencontre d’abord parce qu'elle aime profondément l'île d’Orléans, telle qu’elle est présentement.

« Je l'aime comme beaucoup de gens au Québec l'aiment. Et je trouve très intéressants les arguments qui démontrent de façon claire qu'il n'y a pas de raisons valables d'envisager un 3e lien à l'est de Québec. À l'Est, ça n'a aucun sens. Ailleurs, c'est une autre question », a-t-elle souligné.

Au mois de mars dernier, Québec solidaire avait tenu une assemblée similaire à Québec et cette fois environ 300 personnes s'étaient déplacées.