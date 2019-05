Les Huskies et les Mooseheads, « Que le meilleur gagne »

Les Huskies ont rendez-vous avec les Mooseheads d'Halifax à 19 h 00 à l'aréna Iamgold.

C'est la 2e participation des Huskies en quatre ans à la finale.

On va gagner la Coupe du Président en quatre. On va se rendre à la Coupe Memorial, ça va être vraiment extraordinaire. Et nous la semaine prochaine aux assises de l'UMQ [l'Union des municipalités du Québec], au Centre des congrès à Québec, moi et mes collègues qui seront présents, de Rouyn-Noranda du conseil municipal allons porter fièrement le gilet des Huskies , indique la mairesse Diane Dallaire, dit ressentir la fièvre des séries à Rouyn-Noranda.

Peter Abbandonato était à l'entraînement mercredi, sans contact toutefois. Il ne sera pas de la première rencontre, confirme l'entraîneur-chef.

On va le voir quand il sera sur la glace avec nous dans un match. De le voir là c'est une chose, pour le reste on ne le sait pas , indique Mario Pouliot.

Les séries

Les Huskies cumulent 12 victoires et 2 défaites en séries, cette année.

Les Mooseheads ont également 12 victoires, 5 défaites.

Pour l'entraîneur-chef des Mooseheads, Éric Veilleux, tout peut arriver.

Qui aurait pensé que Moncton aurait sorti Baie-Comeau, qui aurait pensé que Québec aurait joué ce match contre nous. Qui aurait pensé que Shawinigan aurait battu Rouyn deux fois. Les compteurs sont à zéro à chaque série et que le meilleur gagne habituellement , remarque-t-il.

Les deux équipes vont se retrouver à la Coupe Memorial puisqu'Halifax est l'équipe hôte cette année.