Deux défaites pour les équipes locales à la Coupe Fred Page

Le Titan de Princeville, du Québec, a vaincu les Mariners de Yarmouth par la marque de 3-2. Logan Timmons, de Chéticamp, a compté les deux buts des Mariners.

L’autre match a donné lieu à une victoire de 4-1 des Sénateurs juniors d’Ottawa sur les Ramblers d’Amherst.

Le tournoi met aux prises ces quatre équipes qui sont les championnes de leur ligue respective, sauf les Ramblers qui constituent l’équipe hôtesse.

Ça fait un an que la communauté se prépare pour ça. La plupart des bénévoles vivent pour le hockey. Ce sont tous des passionnés. Donc, on est vraiment tous fébriles , a souligné l’entraîneur des gardiens de but des Ramblers, Adrien Lemay, peu avant le match.

Le tournoi est une occasion pour les joueurs de se faire remarquer par des dépisteurs. Les joueurs ont de 16 à 20 ans. Plusieurs espèrent passer à la Ligue de hockey junior majeur du Québec, d’autres visent le circuit universitaire.

Miguel Poirier, des Mariners, veut faire des études de kinésiologie à l’Université Sainte-Anne.

J’ai tout le temps été bon à étudier, bon assez à l’école, et je trouve ça important. Mes parents m’ont appris que c’est important. C’est quelque chose que je veux continuer à faire en même temps que jouer au hockey. C’est bon. C’est un [défi] d’avoir les deux en même temps, et c’est sûr que c’est le fun , affirme Miguel Poirier.

Son coéquipier Logan Timmons rêve pour sa part de jouer avec les Aigles Bleus de l’Université de Moncton. Moncton, c’est proche de chez nous. C’est une école française aussi. Ce serait [bien] , dit-il.

Le tournoi Fred Page se poursuit jusqu’à dimanche. L’équipe gagnante se rendra aux championnats nationaux, en Alberta, qui commenceront le 11 mai.

Avec les renseignements de Jean-Philippe Hughes