Granby : une veillée en hommage à la fillette

La communauté de Granby s’est déplacée devant la maison de la victime pour allumer des chandelles et tenir plusieurs minutes de silence.

Parmi la foule, la mère de la jeune fille qui souhaite que la vérité soit révélée au grand jour.

Ma fille a souffert longtemps. On s’est battu pour elle, on a tout fait pour elle. En ce moment, ma fille est partie, elle est sûrement plus en paix qu’où elle était. J’aimerais juste, puisque ma fille est partie, qu’il n’y ait plus rien de caché pour qu’elle puisse partir en paix. Elle a souffert, je ne veux plus qu’elle souffre. Pour moi, cacher la vérité, elle souffre encore même si elle n’est plus parmi nous.

