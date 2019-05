Une deuxième pointe peu probable pour la rivière des Outaouais

Une répétition du scénario de 2017 où deux pointes avaient touché la région, en avril et en mai, est peu probable cette année, selon la Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais (CPRRO), qui gère les niveaux des réservoirs le long de la rivière.

Des prévisions hâtives faisaient état d’une seconde similaire aux inondations de 2017, mais Michael Sarich, ingénieur à la CPRRO a affirmé qu’il s’attend à ce que le niveau de la rivière commence à baisser — lentement — après le pic initial atteint cette semaine.

C’est très peu probable qu’on atteigne une deuxième fois ces niveaux élevés dans les sections plus au sud du bassin, parce que la fonte de la neige n’est à toute fin pratique plus un enjeu dans ces secteurs , a dit M. Sarich, faisant référence aux secteurs en aval de Pembroke, en Ontario.

Plus d’eau au nord

Les eaux qui menacent actuellement la région de la capitale nationale se sont rendues dans la rivière des Outaouais via des affluents gonflés par un large volume de neige fondante et des pluies printanières abondantes. Bien que la majorité de cette neige soit fondue, il en reste au nord et les réservoirs se remplissent rapidement.

En 2017, une deuxième pointe est survenue après que ces réservoirs furent ouverts. M. Sarich croit que cette année, la Commission sera en mesure d’ouvrir les vannes de façon plus graduelle.

Si tout se passe comme prévu, les niveaux d’eau ne monteront pas, mais la décrue sera lente. L’eau pourrait rester très élevée pour une longue période , a-t-il averti.

Calculs complexes

La Commission publie deux prévisions chaque jour, prédisant les niveaux d’eau et anticipant les pics le long de la rivière, notamment à Ottawa et à Gatineau.

La quantité d’eau délestée par les réservoirs au nord est déterminée par des calculs horaires basés sur des données colligées à des stations hydrométriques placées le long de la rivière.

Nous observons à quel rythme se situe la diminution de ces flots qui descendent le courant , a dit M. Sarich. Nous réalisons que nous ne voulons pas exacerber les inondations en aval.

Évidemment, même la meilleure planification peut être remise en question par Dame nature.

Des précipitations élevées, ou une élévation du mercure au nord, où la neige est toujours mesurée en mètres , pourraient jeter un pavé dans la mare, selon M. Sarich.

La situation évolue toujours

Malgré que la pointe soit à l'horizon et que la situation devrait se stabiliser, selon les autorités, le nombre de personnes inscrites à l'un des centres de sinistrés de Gatineau continue d'augmenter.

Selon les données les plus récentes, plus de 1800 personnes formant 872 ménages sont inscrites auprès de la Ville.

Par ailleurs, la Ville de Gatineau a été en mesure de calculer, de façon approximative et en date de mercredi, le nombre de sinistrés par secteur.

À ce jour, plus de 875 000 sacs de sable ont été distribués dans le territoire de la ville de Gatineau.

Avec les informations de Laurie Fagan