Ouvrir l'oeil sur l'art public de Winnipeg

1. Mother Bison

Mother Bison est l'une des deux murales peintes sous le pont ferroviaire du sentier fort Gibraltar à la Fourche. Photo : Radio-Canada / Fernand Detillieux

Le tour commence à la Fourche, où Eric Plamondon propose d'admirer la murale Mother Bison sur le chemin du fort Gibraltar, datant de 2017. Il explique qu'il s'agit d'une oeuvre inspirée du drapeau manitobain, peinte dans des couleurs modernes.

2. High Five

L'artiste Jennifer Stillwell apprécie que son oeuvre puisse être interprétée de différentes façons. Photo : Radio-Canada / Fernand Detillieux

En empruntant la promenade Waterfront qui longe la rivière pour quitter la Fourche, Eric Plamondon s'arrête près du parc Steven Juba. Cette oeuvre érigée en 2014 représente cinq ailes d'avions qui sortent de la terre. « Puisque ça fait face au Parc Shaw, on s'imagine que ça peut être une cible pour les battes de baseball et les batteurs », raconte à la blague Eric Plamondon.

3. Art autochtone à Point Douglas

Cette murale a été réalisée par Brian Gasenzer, de son nom d'artiste Cash Akoza. Photo : Radio-Canada / Fernand Detillieux

En continuant à suivre Waterfront, on arrive à Point Douglas. Sur la rue Annabella, en sortant du sentier, se trouvent des murales de 2016 qui célebrent l'art autochtone. « À ne pas manquer! », lance Eric Plamondon.

4. Hôtel New West

Le collectif EN MASSE est une collaboration d'artistes basés à Montréal. Photo : Radio-Canada / Fernand Detillieux

En se dirigeant vers la rue Main, on arrive devant différentes façades de bâtiments colorés. « Il y a une effervescence, ils sont en train de peinturer des hôtels de façon artistique », dit Eric Plamondon.

Selon lui, le meilleur exemple reste celui de l'hôtel New West. Le projet artistique a été réalisé en 2017 par des artistes du collectif EN MASSE, parmi lesquels Jason Botkin et Takashi Iwasaki. Selon Eric Plamondon, cette oeuvre peut amener ceux et celles qui la regardent à revoir leur conception de « ce à quoi le nord de Winnipeg peut avoir l'air ».

5. Théâtre Burton Cummings

L'oeuvre de Winston Leathers est visible depuis le croisement de la rue Smith et de l'avenue Notre Dame. Photo : Radio-Canada / Fernand Detillieux

Cette murale sur le côté du théâtre Burton Cummings est l'une des plus vieilles de Winnipeg. Elle a été réalisée dans le cadre du projet d'art public Artwalls par Winston Leathers en 1972. « Ça montre qu'une oeuvre n'a pas besoin d'être fraîche en peinture pour être pertinente », déclare Eric Plamondon. Il ajoute que la murale alimente la beauté de l'édifice et du quartier tout entier.

6. Justice

L'oeuvre devant le Palais de justice est dynamique, explique Eric Plamondon Photo : Radio-Canada / Fernand Detillieux



Cette oeuvre créée en 1985 par Gordon Reeve se trouve devant le Palais de justice, au croisement de la rue York et Kennedy. « Les gens reconnaissent ce genre d'araignée, mais ils ne savent peut-être pas que c'est une oeuvre dynamique. C'est 30 000 livres d'acier inoxidable qui bougent », dit Eric Plamondon, en invitant les visiteurs à aller déplacer les « bras », montés sur des pivots. Il explique que c'est une oeuvre concue sur la thématique de la justice, qui semble rigide, mais ne l'est pas.

7. Good Will Social Club

L'artiste Jason Botkin est le co-créateur du collectif d'artistes EN MASSE. Photo : Radio-Canada / Chloé Dioré de Périgny

Pour finir, M. Plamondon nous guide dans la ruelle derrière le Good Will Social Club sur la rue Portage, pour admirer la murale de l’artiste Jason Botkin. Elle est ornée de la citation du film de Guy Maddin :It's inside these black arteries where the real Winnipeg is found. « C'est super beau et révélateur, affirme Eric Plamondon. C'est dans les recoins de Winnipeg qu'on trouve l'âme artistique de la ville. »