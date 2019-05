L’industrie de la pêche sportive est en colère contre Ottawa

C'est pourquoi environ 200 personnes ont manifesté mercredi à North Vancouver devant le bureau de Jonathan Wilkinson, le ministre de Pêches et Océans Canada.

D’après les manifestants, Ottawa s’attaque injustement à l’industrie de la pêche récréative. Il existe des centaines de populations de saumons quinnat, mais seul un petit nombre d'entre elles sont menacées en Colombie-Britannique. Ottawa a toutefois décidé, il y a deux semaines, que tous les représentants de cette espèce pêchés de façon récréative dans le sud de la côte provinciale doivent être relâchés, dans l’espoir de lutter contre le déclin des populations du fleuve Fraser.

Les mesures encadrant la pêche devraient être basées sur la science, et c’est parfois le cas, mais en général, elles sont établies pour des raisons politiques. George Orr, candidat du Parti vert dans North Vancouver aux élections fédérales d'octobre

« Nous voulons de vraies solutions », ajoute Jason Tonelli, dont l’entreprise, Pacific Angler, vend de l’équipement de pêche et offre des excursions en mer. « Nous sommes pour la restauration des habitats, les écloseries et le contrôle des prédateurs. »

Le ministère Pêches et Océans a annoncé récemment qu'il collaborera avec les Premières Nations, le gouvernement provincial et différents intervenants dans les prochaines semaines, afin d'explorer les possibilités pour régler les problèmes auxquels font face les saumons quinnat. Plusieurs solutions soulevées par les pêcheurs doivent être abordées, dont les questions liées à l'habitat du poisson, le rôle des écloseries et la façon dont les phoques et les otaries peuvent avoir des répercussions sur les populations de saumon.

Une mesure trop restrictive

Lors de la manifestation de mercredi, les pêcheurs ont assuré que la grande majorité des saumons quinnat attrapés dans les eaux de la Colombie-Britannique ne fait pas partie de populations en déclin.

Le professeur de l’Institut des pêches et océans de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), Andrew Trites, le confirme. « Ces saumons qu’ils pêchent à Nanaimo et dans le détroit de Georgia, s’ils sont tous en santé, pourquoi ne les voit-on pas retourner dans le fleuve Fraser? » demande-t-il. « L’explication, ce serait qu’ils ne viennent pas de là. Ils proviennent des populations en meilleure santé. »

Le professeur comprend que les pêcheurs exigent des réponses de la part d’Ottawa. « On veut que les décisions prises pour protéger nos espèces en danger ou menacées soient basées sur des données scientifiques, pas sur les croyances des gens », affirme Andrew Trites. « Peut-être aussi que le gouvernement a raison, mais il n’a pas bien expliqué son raisonnement. »

Des impacts sur la pêche sportive

En Colombie-Britannique, l’industrie de la pêche sportive génère annuellement plus de 1 milliard de dollars, dont plus de 700 000 $ en retombées directes, selon la dernière enquête sur la pêche récréative au Canada, réalisée en 2015.

Jason Tonelli soutient que l’impact des restrictions imposées par Pêches et Océans le mois dernier se fait déjà sentir.

Je dois renvoyer des employés et les ventes diminuent. Les gens ont cessé de venir dans notre ville pour aller pêcher. Jason Tonelli, propriétaire de Pacific Angler

Plusieurs types d’entreprises sont affectées, indique Jason Assonitis, de l’entreprise Bon Chovy Fishing Charters. « Ce sont les guides de pêches, les gens qui louent des chalets, les hydravions, les ventes de matériels de pêche », énumère-t-il.

Andrew Trites croit qu'Ottawa devrait collaborer avec l'industrie de la pêche sportive pour trouver la meilleure façon de protéger les saumons en difficulté. « Les guides, qui pêchent quasiment tous les jours, je suis vraiment impressionné par leurs connaissances, soutient le professeur. Des fois, j'ai l'impression qu'ils en connaissent plus sur les saumons que les scientifiques. »

De son côté, Pêches et Océans souligne que « les décisions annoncées récemment sont difficiles à prendre, mais elles sont nécessaires pour créer un environnement propice à l’amélioration des populations de saumon ».