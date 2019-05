La Fédération canadienne des contribuables s'en prend à la taxe carbone

La Fédération canadienne des contribuables (FCC) lance une pétition adressée au gouvernement de la Colombie-Britannique demandant la suppression de la taxe provinciale sur les émissions de dioxyde de carbone et l'extension du pipeline Trans Mountain.

La pétition invoque la hausse du prix de l’essence. Il est élevé parce que le gouvernement provincial ne cesse d’augmenter les taxes sur l’essence et le diesel et de se battre contre l’extension de pipeline, indique le document.

La directrice de la FCC en Colombie-Britannique, Kris Sims, explique que l’association cible la taxe carbone parce que le gouvernement provincial peut facilement la supprimer. Il pourrait ainsi faire baisser le prix de l’essence de 9 cents le litre.

De nombreux gouvernements disent qu’ils veulent réduire le prix de l’essence. Cette pétition leur demande de joindre le geste à la parole. Kris Sims, directrice de la Fédération canadienne des contribuables en Colombie-Britannique

Or, pour le premier ministre provincial, John Horgan, ce ne sont pas les taxes qui sont en cause : Le prix de l’essence n’a pas augmenté de 40 cents le litre en trois mois à cause d’une hausse de la taxe carbone de 1 cent le litre. Je pense que la plupart des gens comprennent ça.

La FCC demande au gouvernement d’agir aussi sur l’approvisionnement en essence dans la province en permettant l’extension de Trans Mountain. Kris Sims pense qu’ainsi, les fournisseurs pourraient transporter plus de produits pétroliers nécessaires à la fabrication de l’essence depuis l’Alberta et cela réduirait le déséquilibre entre l’offre et la demande.

Là-dessus, John Horgan est d'accord. Il a laissé entendre qu'il serait plus favorable au pipeline Trans Mountain si ce dernier servait à transporter du pétrole raffiné au lieu de bitume destiné à l'exportation.

Avec les informations de Julie Landry.