Négligé par le propriétaire, un vieux bureau de poste sera démoli à Dalhousie

Bâti dans les années 1930, l’édifice a été acheté par Bryan Parker en 2010. La province vendait l’ancien bureau de poste pour la modique somme de 6500 $.

Mais à peine deux ans plus tard, en 2012, la Ville de Dalhousie tentait déjà d’expulser le propriétaire en raison de l’état délabré des lieux.

Aujourd’hui, sept ans plus tard, Bryan Parker refuse de faire rentrer les journalistes à l’intérieur pour constater l’étendue de son accumulation compulsive, plus connue en anglais sous le nom de hoarding . Mais des images prises lors d’une inspection faite par la Ville confirment l’étendue du désordre.

Il y a beaucoup de télévisions, il y a beaucoup de micro-ondes, il y a beaucoup de vêtements , admet Bryan Parker.

Sept ans plus tard, la situation est encore pire. La peinture décolle des murs et il n'y a presque plus de place pour circuler. Photo : Radio-Canada