Pilule abortive : la Saskatchewan se dirige vers l’accès universel, selon des étudiants en médecine

Elle a été satisfaite de l’écoute de Nick Doulias, le directeur général du régime d'assurance médicaments de la Saskatchewan, mercredi à Regina, à propos de ce médicament qui met fin aux grossesses précoces.

L’un des hauts représentants du groupe, Alan Chan, estime que cette rencontre « très productive » constitue un pas dans la bonne direction. Il a été question de la façon d’implanter « l’assurance universelle de façon saine et compréhensive et d’autres points mineurs », tels que la façon dont on entrepose les médicaments à la pharmacie et à savoir aurait les droits de prescription.

Informations sur le Mifegymiso : Ce médicament à deux comprimés est administré par voie orale pour mettre fin aux grossesses précoces.

Il peut être pris jusqu’à neuf semaines après le début de la grossesse.

Actuellement, le coût peut atteindre 360 $ sans assurance ou avantages sociaux.

N’étant pas couvert à 100 %, il n’est pas donc disponible partout.

Au Canada, seules les provinces de la Saskatchewan et du Manitoba ne couvrent pas la totalité des frais de ce médicament.

Alan Chan et ses collègues comprennent qu’il s’agit d’un long processus qui nécessite des consultations et des analyses et qu’ils ne peuvent espérer « une réponse magique ». Quoi qu’il en soit, ils jurent que leur pression sur le gouvernement ne cessera pas.

« On sent qu’il y a un bon mouvement en avant, dit M. Chan. On a beaucoup d’amplitude, je crois. Par contre, on sait aussi quand il faut mettre le pied sur l’accélérateur. »

Chaque jour où on n’avance pas, c’est une autre journée où les femmes de la Saskatchewan n’ont pas accès à un système de santé comparable au reste du pays. Alan Chan

De son côté, le ministère de la Santé n’a pas été en mesure de commenter cette rencontre, mais compte réagir jeudi.

Un long combat

Les futurs médecins multiplient les actions depuis quelques mois pour y arriver. En mars, ils avaient rencontré le ministre de la Santé de la Saskatchewan, Jim Reiter.

« Le ministère est très ouvert et intéressé à notre projet, dit Alan Chan. Pour cela, nous sommes très reconnaissants. »

Le ministère ne se présente pas comme un obstacle, mais plutôt comme un coéquipier. Alan Chan

Lors de cette rencontre, le groupe avait fait valoir que l’accès à ce type de médicament éviterait aux femmes qui veulent interrompre une grossesse de se rendre à Regina ou à Saskatoon pour recevoir des soins.

Selon les étudiants saskatchewanais, des patientes sont contraintes d’opter pour un avortement chirurgical étant donné qu’elles n’ont pas accès à ladite pilule abortive.

Avec les informations de Marie-Christine Bouillon