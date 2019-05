Huntsville lève l’état d’urgence

L'état d'urgence est levé à Huntsville, au nord-ouest de Toronto. La Municipalité note dans un communiqué publié mercredi en fin d'après-midi que le débit des cours d'eau et le niveau des lacs ont diminué de façon continue depuis 24 heures.

Le niveau du lac Huntsville a baissé de 15 centimètres et celui du lac Mary, de 7 centimètres. Les autorités s’attendent à ce que la baisse des niveaux d’eau se poursuive, mais vont continuer à suivre la situation de près.

Il demeure interdit de circuler sur les routes qui ont été fermées à cause des inondations.

Conformément à la directive de mardi du ministère fédéral des Transports, seuls les bateaux offrant des services d’urgence peuvent naviguer sur certains cours d’eau et lacs, par sécurité et pour éviter de causer des dommages aux propriétés et infrastructures.

Dans la région, l’interdit de navigation touche : le lac Muskoka

le bras nord de la rivière Muskoka

le bras sud de la rivière Muskoka

la rivière Moon

Les résidents qui vivent dans les zones inondées ne devraient par ailleurs pas boire l’eau de leur puits.