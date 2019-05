Le Fram Hurtigruten jette l'ancre à Saguenay

Sans le savoir, les passagers du Fram Hurtigruten, un navire norvégien parti il y a quelques jours de Floride, ont eu droit à une première.

Ils ont été accueillis par les jeunes du Patro de Jonquière, qui prendront la relève des comédiens de la Fabuleuse histoire d'un royaume à 25 reprises au cours de l’été.

Le style est le même, les costumes se ressemblent et même la tire d'érable est au rendez-vous.

L'organisme est fier de cette nouvelle implication alors qu'il est davantage connu pour son travail d'animation auprès des jeunes.

Pour notre équipe, chausser les chaussures de la Fabuleuse 25 fois pendant l'été, c'est un honneur parce que la Fabuleuse, c'est l'événement! Yannick Gagnon, directeur général du Patro de Jonquière

Les jeunes auront l’occasion de gagner de l’expérience en animation, tout en recevant un salaire.

Ce partenariat permettra aux bénévoles de la Fabuleuse de prendre une pause, alors que le nombre de croisières continue d'augmenter et que la saison 2019 se prolongera jusqu'au 2 novembre.

Maintenant on est rendus à près de 60 navires. On travaille avec des bénévoles qui viennent ici le matin, costumés, pour accueillir les croisiéristes. Donc 60 navires c'est quand même beaucoup. Il ne faut pas oublier qu'en plus, on a un spectacle pour lequel on attend plus de 30 000 spectateurs pour la 32e saison. On doit donc partager la tâche avec le Patro , explique la directrice générale de Diffusion Saguenay, Isabelle Gagnon.

Les comédiens de la Fabuleuse seront de retour en poste le 2 septembre pour une vingtaine d'animations et 20 représentations du spectacle en anglais destinées aux croisiéristes.

Chez Promotion Saguenay, on se réjouit de cette nouvelle collaboration, surtout que la société de développement économique aimerait allonger la période des croisières.

Cela demandera plus d'efforts en ce qui concerne l’animation.

On voit qu'on s'étale vraiment sur trois saisons complètes. On espère un jour pouvoir développer l'hiver et que ce produit-là devienne un produit 12 mois par année , dit la directrice exécutive à Promotion Saguenay Priscilla Nemey.

L’équipe d'animation du Patro semblait bien contente de son travail en ce jour de première.

Quant aux passagers du Fram Hurtigruten, ils ont semblé apprécier la performance des jeunes.

C'est très charmant. Les gens sont très gentils. La nourriture est délicieuse, It’s very lovely. People are very friendly. The food is delicious, le paysage est magnifique. Traduction des commentaires d'une touriste

D'après le reportage de Denis Lapierre